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Wildberries выяснил, какие товары чаще всего продвигают продавцы

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Wildberries сравнил количество показов товаров продавцов за последний год и выяснил, что чаще всего продвигаются позиции, спрос на которые есть весь год — это футболки, платья, брюки и сумки. Об этом говорится в материалах площадки.

Wildberries выяснил, какие товары чаще всего продвигают продавцы

Среди товаров сезонного спроса в период с мая по июль в приоритете инвестиции в продвижение летних товаров.

В июле и августе начинается подготовка к учебному году, активно продвигаются товары для школьников — блузки, рубашки и рюкзаки.

С наступлением холодов в поисковой выдаче чаще появляются теплые свитеры. А с ноября увеличивается число показов гирлянд и постельного белья.

Самый продвигаемый товар в июне 2023 года — комплект базовых хлопковых футболок черного и белого цвета. Лидер декабря 2023 года — настольные игры для вечеров в кругу семьи. Февральским хитом в кабинете «ВБ.Продвижение» стали беспроводные наушники — один из самых популярных подарков на 23 февраля и 8 марта.

Wildberries проанализировал товары с наибольшим количеством показов за период с апреля 2023 года по апрель 2024 года.

Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock

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