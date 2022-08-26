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Wildberries запустил новые субсидии на открытие пунктов выдачи заказов

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Wildberries запустил новую программу субсидий предпринимателям за открытие партнерских пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Об этом RB.RU сообщил представитель площадки.

Таким образом маркетплейс рассчитывает увеличить число ПВЗ в регионах, где ощущается их нехватка — например, на Камчатке и Чукотке.

Wildberries запустил новые субсидии на открытие пунктов выдачи заказов

Владельцы ПВЗ после запуска объекта будут получать бонусы в виде повышенного процента выплат от оборота точки: в первый месяц работы дополнительная выплата составит до 3% от оборота ПВЗ, во второй — до 1,6%, в третий — до 0,8%.

Таким образом, совокупный размер дохода в первый месяц работы точки выдачи составит до 7,3% от оборота. С четвертого месяца владельцы ПВЗ будут получать стандартный доход в размере от 2 до 4% от оборота.

Размер вознаграждения зависит от расположения объекта: Wildberries отмечает на карте «зеленые зоны» с повышенным тарифом, на остальных участках действует стандартный тариф.

 

«Наиболее перспективными локациями являются Камчатка (Петропавловск-Камчатский, Елизово и Вилючинск), Чукотка (Анадырь, Билибино), Магаданская область, а также Московский регион и Санкт-Петербург, где активно растет число онлайн-покупок», — сообщили в пресс-службе Wildberries.

Площадь ПВЗ должна составлять от 30 кв. м, точка может быть открыта как в формате стрит-ритейла, так и располагаться в торговых центрах.

На конец августа 2022 года общее число собственных и партнерских пунктов выдачи заказов Wildberries превысило 24,4 тыс. точек. С января по июль 2022 года оборот  партнерских точек выдачи заказов Wildberries на территории страны увеличился на 595%.

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock

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