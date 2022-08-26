Wildberries запустил новые субсидии на открытие пунктов выдачи заказов

Таким образом маркетплейс рассчитывает увеличить число ПВЗ в регионах, где ощущается их нехватка — например, на Камчатке и Чукотке.

Wildberries запустил новую программу субсидий предпринимателям за открытие партнерских пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Об этом RB.RU сообщил представитель площадки.

Владельцы ПВЗ после запуска объекта будут получать бонусы в виде повышенного процента выплат от оборота точки: в первый месяц работы дополнительная выплата составит до 3% от оборота ПВЗ, во второй — до 1,6%, в третий — до 0,8%.

Таким образом, совокупный размер дохода в первый месяц работы точки выдачи составит до 7,3% от оборота. С четвертого месяца владельцы ПВЗ будут получать стандартный доход в размере от 2 до 4% от оборота.

Размер вознаграждения зависит от расположения объекта: Wildberries отмечает на карте «зеленые зоны» с повышенным тарифом, на остальных участках действует стандартный тариф.

«Наиболее перспективными локациями являются Камчатка (Петропавловск-Камчатский, Елизово и Вилючинск), Чукотка (Анадырь, Билибино), Магаданская область, а также Московский регион и Санкт-Петербург, где активно растет число онлайн-покупок», — сообщили в пресс-службе Wildberries.

Площадь ПВЗ должна составлять от 30 кв. м, точка может быть открыта как в формате стрит-ритейла, так и располагаться в торговых центрах.

На конец августа 2022 года общее число собственных и партнерских пунктов выдачи заказов Wildberries превысило 24,4 тыс. точек. С января по июль 2022 года оборот партнерских точек выдачи заказов Wildberries на территории страны увеличился на 595%.

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