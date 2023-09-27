Wildberries начал торговать электроинструментами под собственным брендом

Wildberries запустил продажи электроинструментов под собственным брендом RAZZ, говорится в сообщении компании. Маркетплейс расширяет предложение в сегментах, где есть наибольший спрос.
В сентябре пользователям площадки стали доступны сварочные аппараты, торцовочные и циркулярные пилы, дрели, перфораторы — всего 17 наименований.
В ближайшие недели линейку этой продукции собираются расширить: на онлайн-платформу выгрузят еще около 30 наименований шуруповертов, нивелиров, лобзиков и другое. Продукция предназначена как для профессиональных работ, так и бытового использования.
Ранее Wildberries предложил своим покупателям кондиционеры, сплит-системы и холодильники RAZZ. Также покупателям нескольких российских регионов доступны варочные панели, а в ближайшие недели в продаже появятся посудомоечные машины и духовые шкафы под собственной торговой маркой.
Сейчас крупная бытовая техника доставляется по Московскому региону, Санкт-Петербургу, Калужской, Новгородской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Тверской, Ростовской областях, а также Краснодарскому краю. Доставка и подъем на этаж бесплатны.
Wildberries производит и собирает продукцию RAZZ. На контрактных производствах в России и Китае. Продукция является собственной разработкой компании.
Фото на обложке: Arsenie Krasnevsky /
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