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Wildberries начал торговать электроинструментами под собственным брендом

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Wildberries запустил продажи электроинструментов под собственным брендом RAZZ, говорится в сообщении компании. Маркетплейс расширяет предложение в сегментах, где есть наибольший спрос.

Wildberries начал торговать электроинструментами под собственным брендом

В сентябре пользователям площадки стали доступны сварочные аппараты, торцовочные и циркулярные пилы, дрели, перфораторы — всего 17 наименований. 

В ближайшие недели линейку этой продукции собираются расширить: на онлайн-платформу выгрузят еще около 30 наименований шуруповертов, нивелиров, лобзиков и другое. Продукция предназначена как для профессиональных работ, так и бытового использования.

 

Ранее Wildberries предложил своим покупателям кондиционеры, сплит-системы и холодильники RAZZ. Также покупателям нескольких российских регионов доступны варочные панели, а в ближайшие недели в продаже появятся посудомоечные машины и духовые шкафы под собственной торговой маркой.

Сейчас крупная бытовая техника доставляется по Московскому региону, Санкт-Петербургу, Калужской, Новгородской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Тверской, Ростовской областях, а также Краснодарскому краю. Доставка и подъем на этаж бесплатны.

Стань профессиональным дизайнером — большой выбор программ обучения можно найти в каталоге курсов дизайна.

Wildberries производит и собирает продукцию RAZZ. На контрактных производствах в России и Китае. Продукция является собственной разработкой компании.

Фото на обложке: Arsenie Krasnevsky / Shutterstock

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