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Wildberries регистрирует новый бренд Wildman

Новости
Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова
Роспатент принял к рассмотрению заявку на регистрацию новой торговой марки Wildman. В базе службы заявитель скрыт, но представитель Wildberries & Russ подтвердил Русбейс, что заявка подана для его проекта.
Wildberries регистрирует новый бренд Wildman
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Заявка подана по классам МКТУ №№ 05, 08, 09, 11, 12, 16, 18, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 39, 41, 43, 45. Речь идет об одежде, обуви, напитках, в том числе алкогольных, играх, нижнем белье, абсорбирующем пот, бирках, ручках, альбомах, альманахах, аптечках, услугах в области гостиниц, аренды, обучения, перевозок.

Фото в тексте: скриншот Роспатента

«Регистрация товарного знака связана с возможностью его использования в будущем для новых проектов компании», — пояснили Русбейс в пресс-службе Wildberries & Russ.

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В марте Wildberries подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда «поколение W».

Фото на обложке: FotograFFF / Shutterstock / FOTODOM

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