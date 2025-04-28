Wildberries регистрирует новый бренд Wildman

Заявка подана по классам МКТУ №№ 05, 08, 09, 11, 12, 16, 18, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 39, 41, 43, 45. Речь идет об одежде, обуви, напитках, в том числе алкогольных, играх, нижнем белье, абсорбирующем пот, бирках, ручках, альбомах, альманахах, аптечках, услугах в области гостиниц, аренды, обучения, перевозок.

Фото в тексте: скриншот Роспатента

«Регистрация товарного знака связана с возможностью его использования в будущем для новых проектов компании», — пояснили Русбейс в пресс-службе Wildberries & Russ.

В марте Wildberries подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда «поколение W».

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