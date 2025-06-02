Wildberries & Russ подала заявку на регистрацию бренда WB

Заявка на регистрацию бренда WB подана объединенной компанией по классам МКТУ 09, 35, 38, 39, 42 (беспроводное и ТВ-вещание, торговля, в том числе в интернете, исследовательская и аналитическая деятельность, программирование и другие сферы деятельности).

«Это плановая заявка на регистрацию одного из товарных знаков компании», — пояснили Русбейс в пресс-службе «РВБ».

Одновременно компания подала заявку на регистрацию торговой марки WB Pay. Регистрация планируется только по 36 классу МКТУ (финансовые услуги). Это связано с запуском сервиса быстрой оплаты WB Pay.

В июле ООО «Вайлдберриз» и оператор наружной рекламы Russ объединились, создав совместную компанию ООО «РВБ» (Wildberries & Russ), в которую внесли часть своих активов. В новом обществе «Вайлдберриз» Татьяны Ким принадлежит 65%, а группе Russ братьев Левана и Роберта Мирзоянов – 35%.

Как пояснил Русбейс руководитель практики «Интеллектуальная собственность» АБ КИАП, патентный поверенный Эльдар Гулиев, все последующие товарные знаки логично будут принадлежать именно ООО «РВБ», а не ООО «Вайлдберриз». Компания уже приступила к переоформлению патентов на бренды, указал эксперт.

«Как видно из Реестра товарных знаков Роспатента, "РВБ" ведет активную работу по переводу всех нематериальных активов с "Вайлдберриз" на свое имя. Так, например, заявка на регистрацию товарного знака WB Wildberries в 2023 году подавалась от имени ООО "Вайлдберриз", а в настоящее время правообладатель изменился на ООО "РВБ", о чем есть соответствующая запись в Реестре Роспатента от 13 мая 2025 года», — объяснил эксперт.

Руководитель практики корпоративного права IPN Partners Светлана Иванова считает, что регистрация брендов юридически закрепляет права за новой компанией, что важно для защиты интересов всех участников объединения. По словам Ивановой, с переходом бренда WB на ООО «РВБ» прежние совладельцы, частности, Татьяна Ким и Владислав Бакальчук, больше не обладают исключительными юридическими правами на него.

«Это означает, что любые решения по использованию бренда и управлению платформой теперь принимаются новым юридическим лицом, где доли распределены между старыми и новыми партнерами. Несомненно, такие действия хоть и являются логичными, но не решают возникшие ранее между прежними собственниками "Вайлдберриз" споры», — считает юрист.

Бывший супруг основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук — Владислав Бакальчук — выступил против объединения с группой Russ, подал иски в суд и заявку на регистрацию в Роспатенте знака «ВБ Владислав Бакальчук», чтобы якобы защитить от передачи домен wb.ru. Решение по его заявке Роспатентом не принято.

В августе 2024 года Бакальчук подал заявление в Роспатент, в котором сообщает, что передача товарных знаков может нарушить его права, писал «Ъ». В обращении Бакальчука говорится о 29 объектах интеллектуальной собственности, включая основной домен маркетплейса wildberries.ru, а также права на программу для автоматизации работы курьеров.

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