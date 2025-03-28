Wildberries добавит для селлеров бессрочный запрет на участие в автоакциях
Объединенная компания Wildberries и Russ изменит механизм автоакций, чтобы продавцы могли установить для себя бессрочный запрет на участие в них. Изменения вступят в силу с 9 апреля, сообщила пресс-служба компании в своем Telegram-канале.
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Как это будет работать? Продавцы смогут воспользоваться функцией блокировки участия своих товаров в акциях, которую Wildberries ввел в прошлом сентябре. Раньше эта опция действовала 30 дней, после чего настройки нужно было установить заново. С 9 апреля можно будет выбрать срок действия запрета — неделя, 30 дней или бессрочно.
Если выбрать бессрочный запрет, то система не будет автоматически применять скидки по автоакциям к товарам селлера до снятия ограничений. Продавец сможет отказаться от распродаж для отдельных товаров или для всех. Снять запрет на участие в автоакциях можно будет в любой момент.
- Накануне об изменении механизма автоакций сообщили в Ozon — там рассказали, что продавцы смогут отказаться от автодобавления своих товаров в акции с 3 апреля. Запрет на участие в распродажах можно будет установить в личном кабинете.
- В феврале Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждения Wildberries и Ozon, поскольку они автоматически включали товары в распродажи и устанавливали скидки без согласия селлеров. Служба тогда обязала маркетплейсы разработать прозрачную систему скидок до 28 февраля, в марте этот срок был продлен еще на месяц. Регулятор также потребовал от компаний раскрыть внутренние механизмы автоакций, в которых скидки делаются за счет продавцов.
Фото на обложке: T. Schneider / Shutterstock / FOTODOM
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