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Wildberries добавит для селлеров бессрочный запрет на участие в автоакциях

Новости
Новости
Мария Рудницкая
Мария Рудницкая

Редактор новостного блока

Мария Рудницкая

Объединенная компания Wildberries и Russ изменит механизм автоакций, чтобы продавцы могли установить для себя бессрочный запрет на участие в них. Изменения вступят в силу с 9 апреля, сообщила пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

Wildberries добавит для селлеров бессрочный запрет на участие в автоакциях
  1. Новости

Как это будет работать? Продавцы смогут воспользоваться функцией блокировки участия своих товаров в акциях, которую Wildberries ввел в прошлом сентябре. Раньше эта опция действовала 30 дней, после чего настройки нужно было установить заново. С 9 апреля можно будет выбрать срок действия запрета — неделя, 30 дней или бессрочно.

Если выбрать бессрочный запрет, то система не будет автоматически применять скидки по автоакциям к товарам селлера до снятия ограничений. Продавец сможет отказаться от распродаж для отдельных товаров или для всех. Снять запрет на участие в автоакциях можно будет в любой момент.

  • Накануне об изменении механизма автоакций сообщили в Ozon — там рассказали, что продавцы смогут отказаться от автодобавления своих товаров в акции с 3 апреля. Запрет на участие в распродажах можно будет установить в личном кабинете.
  • В феврале Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждения Wildberries и Ozon, поскольку они автоматически включали товары в распродажи и устанавливали скидки без согласия селлеров. Служба тогда обязала маркетплейсы разработать прозрачную систему скидок до 28 февраля, в марте этот срок был продлен еще на месяц. Регулятор также потребовал от компаний раскрыть внутренние механизмы автоакций, в которых скидки делаются за счет продавцов.

Фото на обложке: T. Schneider / Shutterstock / FOTODOM

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