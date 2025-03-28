Объединенная компания Wildberries и Russ изменит механизм автоакций, чтобы продавцы могли установить для себя бессрочный запрет на участие в них. Изменения вступят в силу с 9 апреля, сообщила пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

Wildberries добавит для селлеров бессрочный запрет на участие в автоакциях

https://rb.ru/news/wildberries-sales/

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