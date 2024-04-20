Wildberries сможет самостоятельно распродавать товары продавцов-должников

Маркетплейс Wildberries ввел изменения в оферту для продавцов. Согласно одному из нововведений, теперь площадка имеет право продавать товары селлера в счет долга за свои услуги.
Как уточнила пресс-служба компании Telegram-каналу «Новости АУРЭК», изменение касается продавцов с непогашенной за пять недель задолженностью, чей товар хранится на складе Wildberries и его оборачиваемость составляет более 120 дней в расчете за год.
Маркетплейс сообщает, что таких продавцов не более 1% от общего числа. Кроме того, селлер получает уведомление о необходимости погасить задолженность в течение 10 рабочих дней.
При этом Wildberries может самостоятельно установить скидку на товар. Как объясняет пресс-служба, продавец сможет изменить стоимость на первоначальную или оформить возврат товара со склада.
Ранее Wildberries сообщил, что вводит для покупателей обязательную авторизацию через «Госуслуги» при оформлении заказа из Китая и Узбекистана. Кроме того, клиенты платформы должны совершать предоплату при покупке товаров из-за рубежа.
Фото: Dmitriy Prayzel / Shutterstock
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