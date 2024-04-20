Wildberries вводит верификацию через «Госуслуги» для покупок из-за рубежа

Wildberries вводит обязательную верификацию через «Госуслуги» при оформлении заказа товаров из стран за пределами ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Теперь для передачи персональных данных покупателя Федеральной таможенной службе (ФНС) при оформлении заказа из Китая и Узбекистана пользователь должен пройти верификацию через «Госуслуги».
По словам пресс-службы маркетплейса, это необходимо для обеспечения корректности информации о пользователе, поскольку при наличии ошибки в данных покупателя заказ не сможет пересечь границу между странами.
Кроме того, если стоимость товара превышает €200, клиент должен оплатить пошлину с суммы, превышающей беспошлинный порог ввоза. «Доставка товаров из-за рубежа доступна только по предоплате», — уточняется в сообщении.
Wildberries ввел авторизацию еще летом 2022 года. Однако тогда пользователи могли подтвердить учетную запись и через другие сервисы, такие как Tinkoff ID.
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