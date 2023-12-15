За что Wildberries может заблокировать селлеру кабинет и что делать, если это уже произошло

Блокировка личного кабинета на Wildberries — частая проблема среди селлеров. Как правило, площадка отправляет в бан продавцов, которые плохо ознакомились с правилами, но уже начали торговать. Однако бывают исключения. Основатели юридической компании Skeylo Эмиля Егиазарян и Ирина Проскурина рассказывают, как избежать проблемы и что делать в случае, если вас уже заблокировали.

Последствия блокировки личного кабинета

При блокировке личного кабинета селлеру запрещается вести любую деятельность на площадке: продавать, отгружать, выводить деньги за проданные товары. Бизнес останавливается.

Когда аккаунт попадает в бан, происходит блокировка карточек. Это может привести к возврату всего товара со склада обратно продавцу по тарифам площадки. Поэтому селлеры стараются заранее изучить все подводные камни. Однако на деле под удар может попасть даже самый добросовестный продавец.

Причина — маркетплейсу есть где развернуться. Например, в последнем пункте сказано, что к блокировке могут привести любые иные нарушения законодательства, существенных условий оферты или действия, приводящие к нанесению ущерба или убытков Wildberries.

Если коротко, лишить доступа в личный кабинет Wildberries селлера могут за что угодно. Но в большинстве случаев всё ограничивается уже знакомыми юристам причинами.

За что площадка может заблокировать продавца

Нарушение правил оформления карточек товаров

Одно из самых распространенных оснований для блокировки — это нарушение правил оформления карточек товаров. Офертой Wildberries предусмотрена обязанность продавца соблюдать определенные правила при оформлении карточек.



Самыми опасными нарушениями считаются:

Указание недостоверных данных в карточках товаров. Селлер обязуется указывать соответствующую действительности информацию о товарах, их параметрах, производителе, габаритах, ТН ВЭД. Внесение в карточки информации, которую площадка не разрешает на них наносить. Например, продавец указал ссылки на свои соцсети. В этом случае маркетплейс может заблокировать и саму карточку, и кабинет продавца. Некорректное размещение карточек товаров. Запрещено создание дублирующих карточек, внесение товара в несоответствующую ему товарную категорию. Нанесение ряда рекламных надписей. Допустим, «продан свыше 100 тыс. раз», «ожидайте в продаже» и аналогичных по смысловому содержанию. Информирование о контактах селлера на площадке. Размещение предложений о продаже товаров, произведенных, ввезенных в Россию или реализуемых с нарушением действующего законодательства или прав третьих лиц. Речь идет, например, о контрафакте.

Во всех этих случаях Wildberries может удалить карточку и отправить продавца в бан. Однако блокировка аккаунта происходит только при вторичном нарушении правил размещений карточки товара. Также Wildberries иногда блокирует кабинет, минуя блок отдельных карточек, что чревато большими убытками и возвратом всего товара со склада.

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Нарушение интеллектуальной собственности

Wildberries вправе заблокировать или удалить личный кабинет продавца, если селлер неоднократно размещает предложение о продаже товара, включенного в перечень запрещенных. У площадки есть свой список таких товаров. В него входят нарушающие авторское право, право на товарный знак или иные исключительные права. Например, селлер сделал карточку товара и нанёс на неё похожий или полностью скопированный товарный знак. Или в названии товара, характеристиках, его упоминании или изображениях сделал ссылку на чужую торговую марку. Даже частичного копирования будет достаточно для возникновения проблемы.

Маркетплейс может удалить или наложить блок на кабинет селлера, если продавец систематически размещает в карточке товара информацию, на которую не имеет законных оснований. Это могут быть чужие тексты, изображения, товарные знаки, описания. Допустим, при создании карточки селлер использовал не свои фото, а изображения из интернета, и не проверил, что у них есть законный автор. В этом случае правообладатель может обратиться к продавцу с претензиями о нарушении интеллектуальных прав и потребовать компенсацию.

Wildberries нередко блокирует кабинет, если продавец не отреагировал своевременно на обращение правообладателя, полученное в личные сообщения через цифровой арбитраж. Получив такое, каждый селлер должен дать ответ в течение 30 дней.

Например, продавец реализует на площадке игрушки, повторяющие образ персонажа известного произведения, или нанес его изображения на свои карточки. В этом случае от селлера могут потребовать подтверждение прав на использование персонажа. Если прав нет или продавец отказывается удалять карточки и товары, вызвавшие вопросы, маркетплейс может заблокировать кабинет селлера. Кроме того, оферта Wildberries предусматривает штраф в размере 25 тыс. руб. за нарушение прав на интеллектуальную собственность.

Площадка может наказать селлера, не предоставившего ей по запросу документы, подтверждающие право использовать какие-либо результаты интеллектуальной деятельности. Допустим, селлер продаёт модель одежды, которая выглядит так же, как уже зарегистрированный промышленный образец — вещь, созданная по лекалам, форме и из определенной ткани. Поэтому перед выходом на площадку нужно проверять, не закреплен ли внешний вид продаваемых изделий как промобразец.

Недобросовестные действия конкурентов и третьих лиц

Кабинет селлера на Wildberries могут заблокировать вследствие нарушения прав третьих лиц на чужие объекты интеллектуальной собственности. Третьими лицами иногда выступают предприниматели, которые зарабатывают на том, что регистрируют на себя множество обозначений каких-то слов, часто используемых в обычной жизни. Затем они рассылают претензии всем, кто нанёс такие слова, к примеру, на футболку, открытку, кружку.

Иногда это делают и нечистоплотные конкуренты. Недобросовестные селлеры могут намеренно зарегистрировать на себя уже известные в России обозначения каких-то иностранных товарных знаков. Допустим, из Китая. Товары с ними уже давно ввозятся в РФ, но после регистрации знака его владелец вправе предъявить претензии всем, кто этим занимается, что вполне может привести к блокировке карточек продавца. На практике это намеренное воспрепятствование конкурентам. Но пока будет идти разбирательство, пострадавшие селлеры потеряют немало денег.

Как селлерам избежать блокировки кабинета

Первое и главное — правильное оформление и ведение документации. Это позволит избежать многих проблем. Здесь лучше обратиться за консультацией к специалистам — в каждой нише есть свои нюансы.

Важно своевременно и внимательно изучать оферту и вносимые в неё изменения. Такой подход поможет избежать не только блокировок, но и штрафов. По многим вопросам Wildberries публикует подробную инструкцию.

Немаловажно и соблюдать авторские права. Нельзя забывать о том, что вся информация, размещенная в сети, может иметь своего правообладателя. Проверить его наличие непросто, поэтому при создании карточки товара всегда лучше использовать собственные фото.

Обрезка водяного знака тоже считается нарушением. В законе предусмотрено наказание за удаление информации об авторском праве и авторе. Это стоит учитывать.

Если товар уникален, авторские права на него селлер должен оформить ещё до выхода на площадку. В этом случае он сможет и удовлетворить при необходимости её запрос, и защититься от недобросовестных действий конкурентов и третьих лиц.

Что делать, если кабинет продавца уже заблокирован

Маркетплейс всегда внезапно сообщает о том, что кабинет продавца будет помещён в блок. Как правило, селлер узнает о проблеме в тот момент, когда безуспешно пытается войти в личный кабинет.

Если доступ закрыт, первый шаг — написать в техническую поддержку, чтобы узнать, что послужило поводом для блокировки, и попросить её отменить. При этом важно держать себя в руках — кабинет могли заблокировать по ошибке, и ограничения снимут в ближайшее время.

Обращение в поддержку не всегда решает проблему. Она может не ответить или сделать это через неделю. Любой вариант приведёт к убыткам, поэтому если ответ не пришел быстро, рекомендуем обращаться в комиссию Ассоциации компаний интернет-торговли при Торгово-промышленной палате. Она сформирована в том числе для урегулирования споров с маркетплейсами.

Напишите в АКИТ обращение с помощью юриста, в котором укажите все обстоятельства дела: информацию о необоснованности санкций или бездействии техподдержки. Комиссия даст ответ в течение 30 дней, в нём будут подробно расписаны причины блокировки.

В нашей практике такие обращения не раз помогали вернуть селлеру доступ. Например, в компанию обратился крупный продавец, чей кабинет одномоментно заблокировали на основании «неверного вложения». Жалоб от клиентов с такими данными не поступало, информации от маркетплейса о неверной упаковке товаров тоже. Доказательств, подтверждающих обоснованность санкций, площадка тоже не предоставила. Специалисты компании обратились в АКИТ и одновременно подали жалобу в ФАС на ограничение конкуренции. Комиссия провела проверку, по итогам которой кабинет селлера был разблокирован.

Если блокировка необоснованна или произошла из-за мелких нарушений, например, селлер невнимательно ознакомился с правилами оферты и указал на карточке свои контактные данные, то вероятность снятия санкций очень высока.

В случае серьёзных нарушений, например, торговли запрещенными к реализации на маркетплейсе товарами, вероятность разблокировки карточек значительно ниже. Здесь каждый случай нужно рассматривать уже в индивидуальном порядке. Поэтому лучшая политика — не ходить по краю, сколько бы прибыли это ни приносило.

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