Wildberries резко снизил штрафы для продавцов за нарушение прав интеллектуальной собственности

Wildberries резко снизил штрафы для продавцов за нарушение прав интеллектуальной собственности. Ранее размер штрафа составлял 25 тыс. рублей, в обновленном приложении к оферте — 10 тыс. рублей. Также маркетплейс дополнил пункт об ответственности и добавил права Wildberries к правам третьих лиц.

Маркетплейс обновил оферту для продавцов, в которой кратно снизил размер штрафа за использование продавцом чужих результатов интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя. Теперь сумма штрафа составляет 10 тыс. рублей против 25 тыс. рублей ранее, следует из оферты.

RB.RU обратился в пресс-службу Wildberries за пояснением данного решения, но на момент публикации не получил ответа.

Также Wildberries выделил модель продаж DBW (курьером маркетплейса) в отдельную категорию и снизил комиссию при работе по ней на 3%. Ранее на эту модель продаж распространялась комиссия модели «Маркетплейс», сейчас — «Витрина».

Ранее ФАС нашла в оферте Wildberries множество нарушений антимонопольного законодательства. В частности она содержит условия, имеющие признаки навязывания продавцам невыгодных условий сотрудничества.

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