Wildberries сообщил о возгорании «вне здания склада» в Электростали

На территории логистического центра Wildberries в Электростали произошел пожар, который удалось ликвидировать. В компании заявили RB.RU, что возгорание произошло в бытовой части объекта, склад оно не затронуло.

«Краткосрочное возгорание произошло в бытовой части периметра логистического объекта — вне здания склада. Оно было оперативно ликвидировано пожарной службой объекта», — заявил представитель Wildberries.

Он добавил, что возгорание не повлияло на работу склада, который «функционирует в штатном режиме».

В пресс-службе МЧС Московской области в ответ на запрос RB.RU заявили, что у ведомства «нет никакой информации» о пожаре на складе WB.

Контекст. 26 февраля о возгорании на складе Wildberries в Электростали сообщил автор Telegram-канала «Развитие на маркетплейсах» Максим Попов. «Всем внимание! Пока по неподтвержденной информации горит склад в Электростали. Зафиксируйте остатки по товарам, чтобы потом было легче проверять», — написал он. Позже Попов удалил свой пост и опубликовал комментарий WB.

Также о возгорании на сайте Pikabu сообщил селлер Данил Букуев. Он опубликовал видео, на котором виден склад, похожий на объект Wildberries в Электростали, и поднимающийся над ним дым. Продавец отметил, что информация о возгорании «поступает с разных источников» и рекомендовал сделать выгрузку по остаткам продукции.

В январе 2024 года в Шушарах Ленинградской области сгорел склад Wildberries общей площадью 112 тыс. кв. м. По основной версии, причиной пожара стала неисправность проводки. В марте того же года Wildberries отчитался о выплате 3 млрд рублей компенсации за сгоревшие товары.

Фото на обложке: Andrey Sayfutdinov / Shutterstock / FOTODOM