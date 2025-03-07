Wildberries компенсирует продавцам ущерб от «потопа» на складе в Рязани
Wildberries компенсирует продавцам стоимость товара, испорченного во время ошибочного срабатывания системы пожаротушения на складе в Рязани. Об этом Русбейс сообщили в пресс-службе компании. На «потоп в мезонине» вечером 6 марта жаловались сотрудники склада в своем рабочем чате.
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«На складе в Рязани ошибочно сработала система пожаротушения, последствия срабатывания были оперативно ликвидированы. Возгорания на объекте не было», — сообщили в пресс-службе Wildberries.
В результате инцидента исполнители и сотрудники объекта не пострадали, но есть испорченный товар. «Товар на участке срабатывания системы пожаротушения уже прошел ревизию — количество пострадавших единиц (товара) минимально. Их стоимость компания компенсирует продавцам», — отметили в компании.
По информации маркетплейса, ситуация не повлияла на работу склада, он работает в штатном режиме.
Накануне, 6 марта, сотрудники склада в своем рабочем чате писали, что на объекте ошибочно сработала пожарная тревога, полилась вода, а до этого момента мигал свет. Водой залило некоторые ряды в мезонине, сообщали они.
Чат сотрудников склада в Рязани
- Соосновательница Wildberries Татьяна Ким в ноябре 2024 года сообщала, что компания планирует получить лицензию МЧС для тушения пожаров с помощью собственных боевых расчетов и наладить свое производство систем автоматического пожаротушения.
- На прошлой неделе, 26 февраля, Wildberries сообщил о пожаре на территории логистического центра Wildberries в подмосковной Электростали. Его оперативно ликвидировала пожарная служба объекта, отмечали в компании.
Фото на обложке: KELENY / Shutterstock
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