Wildberries назвал число тестируемых на складах роборук

Wildberries & Russ начала тестировать новых шестиосевых шарнирных роботов (роборуки) для автоматизации процессов перемещения, упаковки и сортировки товаров. В разговоре с Русбейс в компании сообщили, что сейчас используют три таких роборуки.

«В данный момент речь идет про три роборуки, в дальнейшем мы планируем постепенно наращивать их количество», — пояснили в Wildberries.

Как рассказали в компании, речь идет о роборуках производства японской компании Kawasaki. Они способны выполнять монотонные и трудоемкие задачи, которые ранее требовали участия человека.

Роботы не призваны полностью заменить людей, но освободят исполнителей для решения более сложных задач, уточнили в компании. Роботизированные системы способны работать без перерывов в течение длительного времени, что увеличивает производительность складов.

Ключевым элементом проекта стало программное обеспечение на основе искусственного интеллекта, разработанное специалистами Wildberries & Russ, утверждают в пресс-службе.

Технология позволяет:

распознавать и определять границы каждого товара;

ранжировать товары по вероятности «лучшего» захвата;

определять положение и количество присосок для оптимального захвата;

выбирать наиболее эффективную траекторию движения манипулятора, исключая соприкосновение с окружающими объектами.

Внедрение роботов улучшит логистику, считают в Wildberries. Как сообщал ранее руководитель отдела по роботизации WB Automation Андрей Фомин, роборуки могут требовать значительных инвестиций на старте, однако это решение способно существенно снизить затраты и повысить качество обработки заказов.

Компания также сообщила о начале разработки собственного автономного мобильного робота, который сможет перемещать грузы на логистических объектах без участия человека. Над ним работает конструкторское бюро маркетплейса.

В компании не ответили на вопросы Русбейс об объеме инвестиций и сроках тестирования, а также о том, на каких складах тестируются роботы.

Как ранее сообщал Русбейс, маркетплейс Wildberries разместил три тендера на приобретение роботов Kuka или Kawasaki.

В 2024 году склады столкнулись с нехваткой персонала, писала «Российская газета». По оценкам директора платформы «Мигрант Сервис» Андрея Кладова, нехватка этой категории сотрудников достигла 180 тыс. человек. К 2030 году дефицит кадров на складах может составить 50%, подсчитала для издания руководитель отдела персонала федеральной транспортной компании «Скиф-Карго» Ева Климентенко.

Гендиректор ООО «Промышленная Автоматизация» Михаил Пахмейстер пояснил RB.RU, что робот Kuka способен выполнять работу не менее двух человек в смену, а при круглосуточной работе он заменяет 6-10 человек в месяц. Но чтобы ощутить эффект, надо внедрить хотя бы одного робота на площадке и загрузить его работой.

Фото на обложке и в тексте: Wildberries