Wildberries назвал число тестируемых на складах роборук
Wildberries & Russ начала тестировать новых шестиосевых шарнирных роботов (роборуки) для автоматизации процессов перемещения, упаковки и сортировки товаров. В разговоре с Русбейс в компании сообщили, что сейчас используют три таких роборуки.
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«В данный момент речь идет про три роборуки, в дальнейшем мы планируем постепенно наращивать их количество», — пояснили в Wildberries.
Как рассказали в компании, речь идет о роборуках производства японской компании Kawasaki. Они способны выполнять монотонные и трудоемкие задачи, которые ранее требовали участия человека.
Роботы не призваны полностью заменить людей, но освободят исполнителей для решения более сложных задач, уточнили в компании. Роботизированные системы способны работать без перерывов в течение длительного времени, что увеличивает производительность складов.
Ключевым элементом проекта стало программное обеспечение на основе искусственного интеллекта, разработанное специалистами Wildberries & Russ, утверждают в пресс-службе.
Технология позволяет:
- распознавать и определять границы каждого товара;
- ранжировать товары по вероятности «лучшего» захвата;
- определять положение и количество присосок для оптимального захвата;
- выбирать наиболее эффективную траекторию движения манипулятора, исключая соприкосновение с окружающими объектами.
Внедрение роботов улучшит логистику, считают в Wildberries. Как сообщал ранее руководитель отдела по роботизации WB Automation Андрей Фомин, роборуки могут требовать значительных инвестиций на старте, однако это решение способно существенно снизить затраты и повысить качество обработки заказов.
Компания также сообщила о начале разработки собственного автономного мобильного робота, который сможет перемещать грузы на логистических объектах без участия человека. Над ним работает конструкторское бюро маркетплейса.
В компании не ответили на вопросы Русбейс об объеме инвестиций и сроках тестирования, а также о том, на каких складах тестируются роботы.
Как ранее сообщал Русбейс, маркетплейс Wildberries разместил три тендера на приобретение роботов Kuka или Kawasaki.
- В 2024 году склады столкнулись с нехваткой персонала, писала «Российская газета». По оценкам директора платформы «Мигрант Сервис» Андрея Кладова, нехватка этой категории сотрудников достигла 180 тыс. человек. К 2030 году дефицит кадров на складах может составить 50%, подсчитала для издания руководитель отдела персонала федеральной транспортной компании «Скиф-Карго» Ева Климентенко.
- Гендиректор ООО «Промышленная Автоматизация» Михаил Пахмейстер пояснил RB.RU, что робот Kuka способен выполнять работу не менее двух человек в смену, а при круглосуточной работе он заменяет 6-10 человек в месяц. Но чтобы ощутить эффект, надо внедрить хотя бы одного робота на площадке и загрузить его работой.
Фото на обложке и в тексте: Wildberries
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