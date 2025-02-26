Wildberries ищет поставщиков роботов на склад в Коледино

Маркетплейс Wildberries собирается внедрить промышленных роботов, способных заменить складской персонал. Компания объявила запрос предложений на приобретение немецкого робота Kuka KR70 R2100 или аналогичного ему японского Kawasaki RS080N с доставкой на склад в Коледино. Робот способен заменить 6-10 человек на сортировке заказов, узнал RB.RU.

Робот-манипулятор германской марки Kuka KR70 R2100 имеет грузоподъемность 70 кг и дистанцию работы в 2,1 метра. Японский робот Kawasaki RS080N может поднимать до 80 кг и перемещать груз на 2 метра. Компания уже собирала предложения на покупку аналогичных роботов в декабре. В январе Wildberries проводил тендер на поставку робота Kuka KR 10 R1440-2 грузоподъемностью 10 кг и с дополнительными опциями DIGITAL I/O (системой цифрового ввода и вывода).

В объединенной компании Wildberries & Russ подтвердили планы внедрить на складе роботов, компания уже тестирует их.

«Компания активно внедряет инновационные технологии для оптимизации складских процессов. В рамках этой работы Wildberries тестирует различные модели роботов и автоматизированных систем, включая как собственные разработки, так и решения от сторонних поставщиков. Наиболее эффективные из них интегрируются в логистические процессы компании, что позволяет повышать скорость и качество обслуживания клиентов», — пояснили RB.RU в пресс-службе компании.

Общая площадь всех логистических объектов Wildberries & Russ составляет 2,8 млн кв. м, напомнили в компании. Всего у маркетплеса более 130 сортировочных центров и складов, на которых работает уже более 30 сортировочных систем, есть роботы и сотни единиц грузоподъемного оборудования.

Раскрыть подробности внедрения роботов в работу складов и назвать их число в Wildberries & Russ отказались.

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук заявил RB.RU, что маркетплейс действительно купил одного робота Kuka, но тот простаивает.

«Насколько мне известно, с Kuka изначально была проблема с софтом. Вопрос был в том, что сам софт оказался слишком сырой. Он не обеспечивал нужного уровня автоматизации для процессов WB. А свое решение, насколько мне известно, до сих пор не готово. Хотя был разработан свой минимальный функционал, который позволял запустить процесс, но новое руководство решило, что это не нужно. Факт в том, что Kuka так и не заработал, а значит, никак не используется и простаивает», — подчеркнул он.

По словам сооснователя, пока компания не рассматривает долгосрочные инвестиции в роботизацию процесса и проект идет медленно.

Генеральный директор ООО «Промышленная Автоматизация» Михаил Пахмейстер пояснил RB.RU, что робот Kuka способен выполнять работу не менее 2 человек в смену, а при круглосуточной работе он заменяет 6-10 человек в месяц. Но чтобы ощутить эффект, надо внедрить хотя бы одного робота на площадке и загрузить его работой.

«Ни один человек не может сравниться по производительности с роботом. Робот не ходит на обед, не требует перерыва. Чаще всего на площадках реализуется пилотный проект, инженеры знакомятся с техникой, уходит боязнь и далее уже идет плановое поэтапное внедрение техники в масштабах заказчика. Экономию всегда можно просчитать, она у всех разная, обычно окупаемость проектов от 8 месяцев до 5 лет. В зависимости от задачи и загруженности», — рассказал он.

В 2024 году склады столкнулись с нехваткой персонала, писала «Российская газета». По оценкам директора платформы «Мигрант Сервис» Андрея Кладова, нехватка этой категории сотрудников достигла 180 тыс. человек. К 2030 году дефицит кадров на складах может составить 50%, подсчитала для издания руководитель отдела персонала федеральной транспортной компании «Скиф-Карго» Ева Климентенко.

Роботы Kuka могут стоить от 40 тыс. до 100 тыс. евро в зависимости от грузоподъемности и радиуса действия (от 6 до 300 кг и от 80 см до 3,2 метров). По словам Пахмейстера, важно знать не сколько стоит робот, а за какой срок он окупится, ведь в большинстве случаев роботов покупают для увеличения производительности, повышения качества, увеличения точности, снижения простоев.

Эксперт пояснил, что для внедрения роботов на любой площадке необходима готовность коллектива работать с данным оборудованием.

«Чаще всего проекты не внедряются из-за отсутствия квалифицированных специалистов. Для корректной работы необходимы инженеры, которые будут постоянно оптимизировать задачи и тем самым улучшать работу робототехники», — считает эксперт.

Пахмейстер добавил, что точечные внедрения роботов уже происходят на российских маркетплейсах, роботы используются на участках сортировки заказов. Эксперт считает, что роботов можно полностью адаптировать под платформу любого маркетплейса, а в мире уже представлено много работающих решений, в первую очередь в Китае.

По словам Пахмейстера, спрос на роботов для маркетплейсов в России пока в стадии формирования, но будет расти скачкообразно в ближайшие пять лет.

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