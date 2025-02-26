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Wildberries ищет поставщиков роботов на склад в Коледино

Новости
Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Маркетплейс Wildberries собирается внедрить промышленных роботов, способных заменить складской персонал. Компания объявила запрос предложений на приобретение немецкого робота Kuka KR70 R2100 или аналогичного ему японского Kawasaki RS080N с доставкой на склад в Коледино. Робот способен заменить 6-10 человек на сортировке заказов, узнал RB.RU.

Wildberries ищет поставщиков роботов на склад в Коледино
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Робот-манипулятор германской марки Kuka KR70 R2100 имеет грузоподъемность 70 кг и дистанцию работы в 2,1 метра. Японский робот Kawasaki RS080N может поднимать до 80 кг и перемещать груз на 2 метра. Компания уже собирала предложения на покупку аналогичных роботов в декабре. В январе Wildberries проводил тендер на поставку робота Kuka KR 10 R1440-2 грузоподъемностью 10 кг и с дополнительными опциями DIGITAL I/O (системой цифрового ввода и вывода).

В объединенной компании Wildberries & Russ подтвердили планы внедрить на складе роботов, компания уже тестирует их.

«Компания активно внедряет инновационные технологии для оптимизации складских процессов. В рамках этой работы Wildberries тестирует различные модели роботов и автоматизированных систем, включая как собственные разработки, так и решения от сторонних поставщиков. Наиболее эффективные из них интегрируются в логистические процессы компании, что позволяет повышать скорость и качество обслуживания клиентов», — пояснили RB.RU в пресс-службе компании.

Общая площадь всех логистических объектов Wildberries & Russ составляет 2,8 млн кв. м, напомнили в компании. Всего у маркетплеса более 130 сортировочных центров и складов, на которых работает уже более 30 сортировочных систем, есть роботы и сотни единиц грузоподъемного оборудования.

Раскрыть подробности внедрения роботов в работу складов и назвать их число в Wildberries & Russ отказались.

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук заявил RB.RU, что маркетплейс действительно купил одного робота Kuka, но тот простаивает.

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«Насколько мне известно, с Kuka изначально была проблема с софтом. Вопрос был в том, что сам софт оказался слишком сырой. Он не обеспечивал нужного уровня автоматизации для процессов WB. А свое решение, насколько мне известно, до сих пор не готово. Хотя был разработан свой минимальный функционал, который позволял запустить процесс, но новое руководство решило, что это не нужно. Факт в том, что Kuka так и не заработал, а значит, никак не используется и простаивает», — подчеркнул он.

По словам сооснователя, пока компания не рассматривает долгосрочные инвестиции в роботизацию процесса и проект идет медленно.

Генеральный директор ООО «Промышленная Автоматизация» Михаил Пахмейстер пояснил RB.RU, что робот Kuka способен выполнять работу не менее 2 человек в смену, а при круглосуточной работе он заменяет 6-10 человек в месяц. Но чтобы ощутить эффект, надо внедрить хотя бы одного робота на площадке и загрузить его работой.

«Ни один человек не может сравниться по производительности с роботом. Робот не ходит на обед, не требует перерыва. Чаще всего на площадках реализуется пилотный проект, инженеры знакомятся с техникой, уходит боязнь и далее уже идет плановое поэтапное внедрение техники в масштабах заказчика. Экономию всегда можно просчитать, она у всех разная, обычно окупаемость проектов от 8 месяцев до 5 лет. В зависимости от задачи и загруженности», — рассказал он.

  • В 2024 году склады столкнулись с нехваткой персонала, писала «Российская газета». По оценкам директора платформы «Мигрант Сервис» Андрея Кладова, нехватка этой категории сотрудников достигла 180 тыс. человек. К 2030 году дефицит кадров на складах может составить 50%, подсчитала для издания руководитель отдела персонала федеральной транспортной компании «Скиф-Карго» Ева Климентенко.

Роботы Kuka могут стоить от 40 тыс. до 100 тыс. евро в зависимости от грузоподъемности и радиуса действия (от 6 до 300 кг и от 80 см до 3,2 метров). По словам Пахмейстера, важно знать не сколько стоит робот, а за какой срок он окупится, ведь в большинстве случаев роботов покупают для увеличения производительности, повышения качества, увеличения точности, снижения простоев.

Эксперт пояснил, что для внедрения роботов на любой площадке необходима готовность коллектива работать с данным оборудованием.

«Чаще всего проекты не внедряются из-за отсутствия квалифицированных специалистов. Для корректной работы необходимы инженеры, которые будут постоянно оптимизировать задачи и тем самым улучшать работу робототехники», — считает эксперт.

Пахмейстер добавил, что точечные внедрения роботов уже происходят на российских маркетплейсах, роботы используются на участках сортировки заказов. Эксперт считает, что роботов можно полностью адаптировать под платформу любого маркетплейса, а в мире уже представлено много работающих решений, в первую очередь в Китае.

По словам Пахмейстера, спрос на роботов для маркетплейсов в России пока в стадии формирования, но будет расти скачкообразно в ближайшие пять лет.

Фото на обложке: Westend61 / Getty Images

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