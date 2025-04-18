Wildberries снизит на один процентный пункт комиссию маркетплейса для селлеров с Wibes
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Сниженная комиссия будет действовать для всех категорий товаров, карточки которых доступны для размещения в Wibes и любых моделей поставок. Продавцы смогут отслеживать такие заказы в еженедельном отчете.
По данным аналитических систем для селлеров, сейчас комиссия маркетплейса составляет от 7% до 26% от стоимости товара. Самая большая — на некоторые виды одежды, маленькая — на дорогую электронику.
«Доля продаж через платформы социальной коммерции в мировом е-commerce составляет уже около 20% и продолжает расти. Чтобы поддержать продавцов, которые уже работают с Wibes, и стимулировать остальных продавцов попробовать этот канал реализации товаров, мы запустили специальную акцию», — рассказал директор департамента инноваций и развития экосистемы Wildberries & Russ Игорь Коваль.
Тестовая версия Wibes была запущена 11 марта 2025 года. Контентплейс позволяет покупателям выбирать и приобретать товары, просматривая видео длительностью до 90 секунд, например, обзоры или подборки, контент о новинках и трендах, а также фотографии и короткие статьи. Wibes интегрирован с маркетплейсом Wildberries — товары из видео, которые пользователь добавляет в корзину Wibes, сразу же попадают в корзину в приложении и на сайте Wildberries. В настоящий момент приложением ежедневно пользуются более 170 тыc. пользователей.
В марте Wildberries ввел монетизацию контента для блогеров, размещающих ролики на Wibes.
Фото на обложке: stasokulov / Shutterstock / FOTODOM
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