Основательница Wildberries купила банк «Стандарт-кредит»

Татьяна Бакальчук, основной владелец и гендиректор онлайн-ритейлера Wildberries, стала владельцем 100% общества с ограниченной ответственностью «Банк Стандарт-кредит», следует из ЕГРЮЛ.

Кредитная организация приобретена для реализации карточных программ лояльности, а также для расчетов с поставщиками ритейлера. О своих намерениях о покупке небольшого банка в Wildberries заявляли еще в конце прошлого года. Смена собственников произошла накануне.

Ранее основными владельцами «Стандарт-кредита» являлись Александр Синельников (31,9%) и Александр Бадимов (27%). Банк был учрежден в ноябре 1990 года. В рэнкинге «Интерфакса» по итогам 2020 года банк находился на 348-м месте с активами 706,86 млн рублей. Собственный капитал организации — 302,09 млн рублей, чистый убыток — 21,79 млн рублей.

Онлайн-ритейлер Wildberries присутствует в 9 странах мира, девятой страной стал Израиль. Оборот компании в 2020 году вырос на 96%, до 437,2 млрд рублей.

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