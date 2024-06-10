Wildberries тестирует экспресс-доставку в Москве

В приложении Wildberries появилась новая функция — экспресс-доставка. Пока она доступна для жителей Москвы. Маркетплейс запустил сервис в партнерстве с «Даркстор у дома».
Wildberries постепенно подключает продавцов к новой модели, в компании пока не готовы сообщить о полноценном запуске сервиса.
На сайте «Даркстор у дома» сообщается, что аренда одной полки обходится продавцам в 3 тыс. рублей в месяц. В аренду включены 30 заказов с доставкой. Каждый дополнительный заказ стоит еще 70 рублей.
При этом у Wildberries «коммерческих отношений» со стартапом нет – «Даркстор у дома» выступает только оператором складов для самих продавцов, пишут «Ведомости».
- «Даркстор у дома» — сеть городских складов для онлайн-ритейлеров c возможностью доставки заказа до конечного клиента за 30-60 минут. Компанию в 2021 году основали Кирилл Чеканов и Григорий Тареев.
- В октябре 2023 года венчурная компания 2FISH Capitals и группа частных инвесторов IZBA VC инвестировали 34 млн рублей в сервис экспресс-доставки «Даркстор у дома».
Фото на обложке: AntonSAN /
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