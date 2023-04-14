Владельцы ПВЗ с начала года подали 400 исков к Wildberries на 560 млн рублей

Владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и продавцы Wildberries с начала года подали к маркетплейсу более 400 исков на 560 млн рублей, сообщает газета «Ведомости».

Для сравнения: за весь 2022 год общая сумма требований к Wildberries составила 640 млн рублей.

Большинство исков связаны с исполнением обязательств по договорам, в частности агентским и комиссионным соглашениям, они инициированы продавцами и владельцами ПВЗ, сообщил гендиректор юридической фирмы Fox Legal Consulting Александр Ефимов на встрече с депутатами Госдумы 13 апреля.

Примерно в половине случаев компании оспаривают начисленные ботами маркетплейса штрафы, а в остальных — то, что они ответственны за потерянные или поврежденные товары.

Представители ПВЗ на встрече в Госдуме подтвердили наличие таких исков.

«Рост числа исков к площадке носит формальный характер и связан исключительно с увеличением масштабов работы и числа партнеров у нее в разных сферах», — сообщил изданию представитель Wildberries.

Он назвал это «естественной статистикой для любой динамично растущей компании» и добавил, что только 10–15 партнерских ПВЗ выразили недовольство, что составляет 0,1% от их общего числа. Таким образом, говорить о массовости неуместно, заключил представитель Wildberries.

У других маркетплейсов в 2023 году такого количества исков нет. К Ozon с января по март в арбитражные суды подано только 72 заявления на сумму около 52 млн рублей. К «Яндекс.Маркету» — 168 исков, к «Сбермегамаркету» — 7, к «Казань экспрессу» — 1, к «Алиэкспресс Россия» – ни одного.

Ранее попытка Wildberries ввести новую систему штрафов привела к конфликту с владельцами и менеджерами пунктов выдачи и их забастовке.

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