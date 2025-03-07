Wildberries откроет первый ПВЗ в Таджикистане в апреле
Анастасия Коссаковская
Wildberries в апреле откроет первый пункт выдачи заказов (ПВЗ) в Таджикистане. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе маркетплейса.
Wildberries откроет первый ПВЗ в Таджикистане в апреле
https://rb.ru/news/wildberries-tadjikistan-pvz/
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«В апреле в Душанбе состоится торжественное открытие первого пункта выдачи заказов Wildberries, расположенного в самом центре города. Это важный шаг к расширению возможностей онлайн-шопинга для жителей страны», — сообщили в компании.
Там добавили, что выход Wildberries на рынок Таджикистана откроет местным покупателям доступ к широкому ассортименту товаров, а также создаст новые возможности для экспорта товаров из Таджикистана на глобальный рынок.
- В конце февраля источник ТАСС сообщил, что Wildberries собирается открыть ПВЗ в Душанбе 21 марта, информацию подтвердил собеседник издания «Азия-плюс». Оно писало, что ПВЗ уже появился в центре города, в новостройке напротив бывшего «Зеленого базара».
- Основательница и глава Wildberries Татьяна Ким сообщала о планах компании выйти на рынок Таджикистана еще в апреле 2023 года. В октябре прошлого года Ким в ходе визита в Душанбе подписала от лица маркетплейса меморандум о сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой страны.
- Сейчас Wildberries доставляет заказы по России, а также в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Армению и Узбекистан, следует из информации на сайте маркетплейса.
Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock / FOTODOM
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