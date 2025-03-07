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Wildberries откроет первый ПВЗ в Таджикистане в апреле

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская

Wildberries в апреле откроет первый пункт выдачи заказов (ПВЗ) в Таджикистане. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Wildberries откроет первый ПВЗ в Таджикистане в апреле
  1. Новости

«В апреле в Душанбе состоится торжественное открытие первого пункта выдачи заказов Wildberries, расположенного в самом центре города. Это важный шаг к расширению возможностей онлайн-шопинга для жителей страны», — сообщили в компании.

Там добавили, что выход Wildberries на рынок Таджикистана откроет местным покупателям доступ к широкому ассортименту товаров, а также создаст новые возможности для экспорта товаров из Таджикистана на глобальный рынок.

  • В конце февраля источник ТАСС сообщил, что Wildberries собирается открыть ПВЗ в Душанбе 21 марта, информацию подтвердил собеседник издания «Азия-плюс». Оно писало, что ПВЗ уже появился в центре города, в новостройке напротив бывшего «Зеленого базара».
  • Основательница и глава Wildberries Татьяна Ким сообщала о планах компании выйти на рынок Таджикистана еще в апреле 2023 года. В октябре прошлого года Ким в ходе визита в Душанбе подписала от лица маркетплейса меморандум о сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой страны.
  • Сейчас Wildberries доставляет заказы по России, а также в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Армению и Узбекистан, следует из информации на сайте маркетплейса.

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock / FOTODOM

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