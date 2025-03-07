Wildberries в апреле откроет первый пункт выдачи заказов (ПВЗ) в Таджикистане. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Wildberries откроет первый ПВЗ в Таджикистане в апреле

https://rb.ru/news/wildberries-tadjikistan-pvz/

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