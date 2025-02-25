В Wildberries отказались комментировать открытие первого ПВЗ в Таджикистане

В пресс-службе Wildberries отказались комментировать RB.RU информацию о том, что весной в Таджикистане откроется первый пункт выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса. Об этом ранее сообщил источник ТАСС, знакомый с планами компании.

По данным агентства, пункт выдачи должен открыться 21 марта в Душанбе. О выходе WB на рынок Таджикистана также написало издание «Азия-плюс». Оно отметило, что первый ПВЗ уже появился в центре города, в новостройке напротив бывшего «Зеленого базара».

Контекст. О планах Wildberries выйти на рынок Таджикистана глава компании Татьяна Ким говорила еще в апреле 2023 года. В октябре 2024-го предпринимательница во время визита в Душанбе подписала от лица маркетплейса меморандум о сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой страны.

По данным на сайте компании, сейчас Wildberries доставляет заказы по России, а также в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Армению и Узбекистан.

Накануне источники «Ведомостей» в российских компаниях из сферы IT и логистики сообщили, что Wildberries изучает вариант запуска сервиса такси в Белоруссии. Собеседники газеты отмечали, что интерфейс приложения уже готов, но сроки начала работы неизвестны.

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