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Wildberries планирует начать работу в новых странах и «перерисовать» логотип — Бакальчук

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Маркетплейс Wildberries планирует выходить на рынки Азербайджана, Грузии и Таджикистана, сообщила основательница и гендиректор онлайн-площадки Татьяна Бакальчук. Также, по ее словам, компания собирается «перерисовать» логотип. 

Wildberries планирует начать работу в новых странах и «перерисовать» логотип — Бакальчук

«В СНГ мы думаем расширяться, некоторые страны находятся между нами и той страной, где мы работаем. Например, думаем о таких странах, как Азербайджан, Таджикистан, а также Грузия», — сказала Бакальчук журналистам (цитата по ТАСС), добавив, что о сроках выхода в эти страны говорить рано.

Сейчас Wildberries оперирует в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении, Израиле, Узбекистане.

Также Wildberries занят поиском новой концепции для логотипа и бренда. По словам Бакальчук, в компании хотят «перерисовать» логотип», так как считают, что бренд «несколько устарел».

В ноябре прошлого года Татьяна Бакальчук уже допускала возможность обновить логотип маркетплейса, сократив его до короткого WB. А в августе 2022 года компания даже временно меняла название сайта на «Ягодки», но потом объяснила это «рекламной кампанией».

Фото на обложке: Reshetnikov_art / Shutterstock

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