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Wildberries сменил название на «Ягодки»

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Продолжение сюжета от 15.08.2022 «А могло быть "Носи и точка"»: как пользователи и бренды отреагировали на новое название Wildberries
Анастасия Марьина

Маркетплейс Wildberries сменил название сайта на «Ягодки», обратил внимание корреспондент RB.RU.

Спустя несколько часов после выхода новости в компании сообщили, что «не подтверждают, но и не опровергают возможную смену названия» и добавили, что «Ягодки» — это часть маркетинговой акции «Черная пятница», в стилистике рекламной кампании которой был обновлен и сайт.

Wildberries сменил название на «Ягодки»

Новое название пока отображается только в шапке сайта. Также там разместили изображения разных сортов ягод: клубники, малины, черники и ежевики.

В начале июня глава Wildberries Татьяна Бакальчук не исключила возможности ребрендинга названия компании на русском языке. Так она ответила на слова министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова о том, что в «ритейле и промышленности — засилье иностранных наименований».

Обновлено в 17:20 мск: В Wildberries корреспонденту RB.RU сообщили, что «не подтверждают, но и не опровергают возможную смену названия». 

«"Ягодки" — это часть маркетинговой акции "Черная пятница" (распродажи с большими скидками), которая сейчас проходит у нас. В стилистике рекламной кампании был обновлен и сайт», — сообщил представитель компании. 

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock

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