Wildberries сменил название на «Ягодки»

Маркетплейс Wildberries сменил название сайта на «Ягодки», обратил внимание корреспондент RB.RU.
Спустя несколько часов после выхода новости в компании сообщили, что «не подтверждают, но и не опровергают возможную смену названия» и добавили, что «Ягодки» — это часть маркетинговой акции «Черная пятница», в стилистике рекламной кампании которой был обновлен и сайт.
Новое название пока отображается только в шапке сайта. Также там разместили изображения разных сортов ягод: клубники, малины, черники и ежевики.
В начале июня глава Wildberries Татьяна Бакальчук не исключила возможности ребрендинга названия компании на русском языке. Так она ответила на слова министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова о том, что в «ритейле и промышленности — засилье иностранных наименований».
Обновлено в 17:20 мск: В Wildberries корреспонденту RB.RU сообщили, что «не подтверждают, но и не опровергают возможную смену названия».
«"Ягодки" — это часть маркетинговой акции "Черная пятница" (распродажи с большими скидками), которая сейчас проходит у нас. В стилистике рекламной кампании был обновлен и сайт», — сообщил представитель компании.
Фото на обложке: Tricky_Shark /
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