«А могло быть "Носи и точка"»: как пользователи и бренды отреагировали на новое название Wildberries

Внезапный ребрендинг сайта Wildberries повлек за собой массу шуток пользователей в соцсетях. Собрали некоторые из них.
Часть пользователей предположили, что новое название могло бы быть созвучно новому бренду «Макдоналдс» в России — «Вкусно — и точка».
Кто-то из брендов уже подхватил тренд.
Появились предложения перевести на русский язык не только название.
Некоторые пользователи намекают, что название неудачное.
Фото на обложке: Tricky_Shark /
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15 августа 2022
15 августа 2022
15 августа 2022