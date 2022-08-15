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«А могло быть "Носи и точка"»: как пользователи и бренды отреагировали на новое название Wildberries

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Внезапный ребрендинг сайта Wildberries повлек за собой массу шуток пользователей в соцсетях. Собрали некоторые из них.

«А могло быть "Носи и точка"»: как пользователи и бренды отреагировали на новое название Wildberries

Часть пользователей предположили, что новое название могло бы быть созвучно новому бренду «Макдоналдс» в России — «Вкусно — и точка».


Кто-то из брендов уже подхватил тренд.


Появились предложения перевести на русский язык не только название.

Некоторые пользователи намекают, что название неудачное. 


Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock

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