«Ягодки» от Wildberries поступили в Роспатент. Маркетплейс официально подал заявку на регистрацию товарного знака. В Wildberries сообщили RB, что решили закрепить название за собой, чтобы не зарегистрировал кто-то другой.
Заявка Wildberries на регистрацию «Ягодок» числится в Роспатенте под номером 2022756094. Заявка поступила 15 августа, опубликована 17 августа. Заявителем числится ООО «Вайлдберриз».
«Во избежание регистрации данного названия со стороны не имеющих к нему отношения лиц и компаний после маркетинговой акции решили закрепить его за собой», – прокомментировали RB.RU в Wildberries.
Wildberries сменил название сайта на «Ягодки» 15 августа. Спустя несколько часов после выхода новости в компании сообщили, что «не подтверждают, но и не опровергают возможную смену названия» и добавили, что «Ягодки» — это часть маркетинговой акции.
Фото на обложке: Sergei Elagin /
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