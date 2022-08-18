Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Ягодки» от Wildberries поступили в Роспатент

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Ягодки» от Wildberries поступили в Роспатент. Маркетплейс официально подал заявку на регистрацию товарного знака. В Wildberries сообщили RB, что решили закрепить название за собой, чтобы не зарегистрировал кто-то другой.

«Ягодки» от Wildberries поступили в Роспатент

Заявка Wildberries на регистрацию «Ягодок» числится в Роспатенте под номером 2022756094. Заявка поступила 15 августа, опубликована 17 августа. Заявителем числится ООО «Вайлдберриз».

«Во избежание регистрации данного названия со стороны не имеющих к нему отношения лиц и компаний после маркетинговой акции решили закрепить его за собой», – прокомментировали RB.RU в Wildberries.

Wildberries сменил название сайта на «Ягодки» 15 августа. Спустя несколько часов после выхода новости в компании сообщили, что «не подтверждают, но и не опровергают возможную смену названия» и добавили, что «Ягодки» — это часть маркетинговой акции.

Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Подготовка к продажам на Ozon и Wildberries: какие категории взлетят этой зимой
  2. 2 Бытовая техника и электроника: что сейчас выгодно продавать на маркетплейсах
  3. 3 Продвижение на Wildberries: инструменты и стратегии
  4. 4 Спрос меняется. Какие товары для дома сейчас стоит продавать на маркетплейсах?
  5. 5 Какие ниши освободились для торговли на российских маркетплейсах из-за ухода зарубежных брендов?
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

18 августа 2022

Всероссийский конкурс предпринимательских инициатив «Энергия идей»

20 августа 2022

Акселератор для соцпредприятий

20 августа 2022

MTS AI

Все ВОЗМОЖНОСТИ