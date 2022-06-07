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Wildberries подумает о смене названия — Бакальчук

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук не исключила возможности ребрендинга названия компании на русском языке.

Wildberries подумает о смене названия — Бакальчук

Об этом она сообщила на форуме «Неделя российского ритейла» в ответ на слова министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова о том, что в «ритейле и промышленности — засилье иностранных наименований».

Бакачальчук отметила, что не может «обещать ребрендинг», но «подумает» об этом, цитирует ее ТАСС.

Представители бизнеса указали, что иностранные названия в товарах приводят к их более активным продажам из-за сложившейся в обществе традиции воспринимать иностранные наименования как более престижные.

Фото на обложке: Arsenie Krasnevsky / Shutterstock

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