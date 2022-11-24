Татьяна Бакальчук допустила обновление логотипа Wildberries

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук допустила обновление логотипа маркетплейса до короткого WB. Переименования компания пока не планирует. В августе 2022 года компания временно меняла название сайта на «Ягодки» в рамках «рекламной кампании».

Сроков реализации этого проекта нет, так как ребрендинг — «факультативная история», рассказала ТАСС основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук.

«Бренд - это живое явление, и то, что надо его обновить, мы ощущаем. Переименования, скорее всего, не будет, но, возможно, мы будем отталкиваться в новом логотипе от названия WB, потому что длинное название не всегда красиво смотрится. Дизайнерские команды работают, думают», - сообщила Бакальчук.

С 2004 года компания меняла логотип трижды. История с «Ягодками» понравилась многим, «поэтому мы эту тему еще в голове держим, но пока ничего конкретного сказать не могу», — добавила глава компании. Других деталей намечающегося ребрендинга она не раскрыла.

В начале ноября Wildberries впервые отчитался об обороте выше 1 трлн рублей. Это рекордный оборот для площадки за всю историю ее существования. За январь-сентябрь Wildberries инвестировала в развитие инфраструктуры регионов 20,8 млрд рублей (были построены новые логистические центры, открылись пункты выдачи заказов).

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