Wildberries запустит сервисы для бронирования отелей и покупки билетов в музеи

Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries запустит интернет-сервисы для путешествий по России. Об этом в интервью ТАСС рассказала основательница и гендиректор компании Татьяна Бакальчук.

В частности, ритейлер хочет создать сервисы для бронирования отелей, покупки билетов в музеи, планирования маршрутов. По словам Бакальчук, цель компании — «сильно прокачать внутренний туризм».

«Замечательно, если люди начнут ездить по родной стране. Хотим создать на Wildberries туристические сервисы, которые позволят многим открыть для себя путешествия внутри России», — отметила основательница Wildberries.

В начале этого года ритейлер запустил сервис по продаже авиабилетов. Wildberries продает авиабилеты на внутренние и зарубежные рейсы. Процесс покупки билета происходит на сайте компании, без переадресации на сторонние ресурсы. Цены указаны с учетом всех сборов.

На Wildberries продают билеты 300 авиакомпаний. В дальнейшем ритейлер намерен увеличить число партнеров и открыть продажу билетов на другие виды транспорта.

Wildberries работает в семи странах: России, Словакии, Польше, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии. Компания планирует в этом году выйти на рынки еще десяти стран. Оборот ритейлера в 2019 году вырос на 88% и составил 223,5 млрд рублей.

Фото: deb-37 / Фотодженика