В июле 2023 года Wildberries запустил продажу российских телевизоров под собственной маркой Razz. Их собирают на заводах ООО «Квант» в Московской и Воронежской областях.

Покупателям будут доступны семь наименований Smart TV с диагональю от 24 до 65 дюймов и разрешением до 4К. Стоимость будет зависеть от технических характеристик и составит от 7,5 тыс. до 40 тыс. рублей.

По сообщению пресс-службы, впервые в РФ появились телевизоры со встроенным ассистентом «Маруся» и магазином приложений RuStore. Благодаря этому владельцы новых Smart TV смогут управлять различными устройствами «умного дома», пользоваться сквозным поиском видеоконтента через телевизор, устанавливать приложения и видеоигры.

В будущем Wildberries планирует продавать телевизоры на онлайн-платформе за пределами России, в еще шести странах работы маркетплейса.

Появление собственной торговой марки ранее в компании объяснили дефицитом предложения на рынке и ростом спроса в этом сегменте. По данным Wildberries, в прошлом году на площадке продажи техники и электроники выросли на 97%.

О планах Wildberries запустить собственные бренды электроники и бытовой техники Razz и Ruzz стало известно в марте 2023 года. Производить технику намерены как в России, так и в Китае. Скоро на маркетплейсе появятся примерно 100 наименований бытовой техники и электроники под СТМ, в том числе холодильники, стиральные машины, пылесосы, блендеры, миксеры, телевизоры и т. д.

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