Wildberries представил собственный сервис для арендодателей WB Rent

Маркетплейс Wildberries представил сервис для арендодателей — WB Rent, рассказали в пресс-службе. Компания сообщила о завершении этапа тестирования.
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Как следует из сообщения маркетплейса, сервис разработали для упрощения сдачи в аренду площадок под запуск пунктов выдачи заказов.
Главной задачей запуска сервиса Wildberries называет снижение числа посредников и промежуточных звеньев. По данным компании, за период тестирования сервис смог привлечь около 17 тыс. потенциальных арендодателей.
С помощью WB Rent арендодатели могут взаимодействовать с маркетплейсом напрямую.
Ранее Wildberries стал первой российской компанией, зарегистрировавшей в качестве товарного знака цветовой градиент.
Фото на обложке: AntonSAN /
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