Wildberries представил собственный сервис для арендодателей WB Rent

Маркетплейс Wildberries представил сервис для арендодателей — WB Rent, рассказали в пресс-службе. Компания сообщила о завершении этапа тестирования.

Как следует из сообщения маркетплейса, сервис разработали для упрощения сдачи в аренду площадок под запуск пунктов выдачи заказов.

Главной задачей запуска сервиса Wildberries называет снижение числа посредников и промежуточных звеньев. По данным компании, за период тестирования сервис смог привлечь около 17 тыс. потенциальных арендодателей.

С помощью WB Rent арендодатели могут взаимодействовать с маркетплейсом напрямую.

Ранее Wildberries стал первой российской компанией, зарегистрировавшей в качестве товарного знака цветовой градиент.

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