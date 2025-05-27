Wildberries запустит книжный сервис
Wildberries начинает тестирование собственного книжного сервиса, который будет функционировать отдельно от основного веб-сайта. В данный момент маркетплейс ведет переговоры с издательствами о приобретении цифровых прав на книги для своего каталога. Об этом «Ведомостям» сообщили три источника.
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По их словам, пользователи смогут оформлять как подписку, так и единоразовые покупки изданий. Платформа планируется к запуску до конца текущего года.
Представитель объединенной компании Wildberries & Russ сообщил, что они постоянно исследуют возможности расширения сервисов, но в настоящее время обсуждать запуск нового проекта преждевременно. В то же время, цифровые книги различных издательств, таких как «Альпина диджитал», «Питер», а также сервиса «Ридер», доступны на Wildberries с 2022 года, хотя на данный момент продажи остаются сравнительно низкими.
Доля Wildberries на рынке цифровых книг остается на уровне 3%, оценивает директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов, с перспективой увеличения при запуске сервиса до 5% в ближайшие два года. Однако конкурентная среда со стороны «Литрес» и «Яндекса» ставит под сомнение возможность быстрого роста Wildberries в данной области.
- По данным Минцифры, продажи книг через маркетплейсы с 2019 по 2024 год выросли на 31,6% и по итогам прошлого года составили больше половины (54,5%) всего рынка. В то время как доля продаж через книжные магазины сократилась на 29,2% и сейчас составляет лишь 38%.
Фото на обложке: simona pilolla 2 / Shutterstock / FOTODOM
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