Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Windows 11 прекратит поддержку приложений на Android

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Windows 11 прекратит поддержку приложений на Android. Новые приложения станут недоступны для загрузки с марта 2025 года – уже установленные продолжат работать, но не смогут обновляться.

Windows 11 прекратит поддержку приложений на Android

Microsoft объявила о прекращении поддержки в Windows 11 приложений на операционной системе Android. 

Новые приложения станут недоступны для загрузки с 5 марта 2025 года, говорится в сообщении компании. Уже установленные к тому моменту приложения продолжат работать, но их нельзя будет обновить.

Microsoft анонсировала поддерживающую Android-приложения подсистему WSA в октябре 2021 года. Тогда же была представлена операционная система Windows 11.

Ранее стало известно о планах Microsoft внедрить в текстовый редактор «Блокнот» функции искусственного интеллекта. Помощник сможет переписать, сократить или расширить текст.

Фото на обложке: sdx15 / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Мы встречались со Стивом Джобсом, он посмотрел на наш продукт и сказал: „Надо делать“»
  2. 2 Цифры дня. Обновление до Windows 10 скоро станет платным
  3. 3 Цифры дня. Землян связывают 3,5 рукопожатия, а не 6
  4. 4 Как контролировать ребенка за компьютером
  5. 5 13 способов отпугнуть пользователей: почему у Zolla, Incity и Oodji низкие рейтинги в сторах
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

07 марта 2024

Субсидии при выходе на маркетплейсы

10 марта 2024

Venture Games

11 марта 2024

Московский туристический хакатон

Все ВОЗМОЖНОСТИ