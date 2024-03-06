Windows 11 прекратит поддержку приложений на Android. Новые приложения станут недоступны для загрузки с марта 2025 года – уже установленные продолжат работать, но не смогут обновляться.
Microsoft объявила о прекращении поддержки в Windows 11 приложений на операционной системе Android.
Новые приложения станут недоступны для загрузки с 5 марта 2025 года, говорится в сообщении компании. Уже установленные к тому моменту приложения продолжат работать, но их нельзя будет обновить.
Microsoft анонсировала поддерживающую Android-приложения подсистему WSA в октябре 2021 года. Тогда же была представлена операционная система Windows 11.
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Фото на обложке: sdx15 /
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