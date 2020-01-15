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Microsoft прекратила поддержку Windows 7

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Microsoft с 14 января прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.

Microsoft прекратила поддержку Windows 7

После окончания поддержки компьютер не перестанет работать, но компания больше не будет оказывать техническую поддержку, выпускать обновления программного обеспечения и системы безопасности.

«Хотя вы можете продолжать использовать ваш компьютер с Windows 7, без обновлений программного обеспечения и системы безопасности вы подвергаетесь повышенной угрозе вирусов и вредоносного ПО. В конечном итоге, лучший способ защитить себя — обновиться до Windows 10», — предупредили в Microsoft.

Операционная система Windows 7 поступила в продажу 22 октября 2009 года. С июля 2011 года до марта 2017 года она занимала лидирующее положение по количеству пользователей в мире.

Фото: Unsplash

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