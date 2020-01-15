Microsoft прекратила поддержку Windows 7

Microsoft с 14 января прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.

После окончания поддержки компьютер не перестанет работать, но компания больше не будет оказывать техническую поддержку, выпускать обновления программного обеспечения и системы безопасности.

«Хотя вы можете продолжать использовать ваш компьютер с Windows 7, без обновлений программного обеспечения и системы безопасности вы подвергаетесь повышенной угрозе вирусов и вредоносного ПО. В конечном итоге, лучший способ защитить себя — обновиться до Windows 10», — предупредили в Microsoft.

Операционная система Windows 7 поступила в продажу 22 октября 2009 года. С июля 2011 года до марта 2017 года она занимала лидирующее положение по количеству пользователей в мире.

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