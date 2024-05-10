Онлайн-кинотеатрам Wink и «Кинопоиск» грозят миллионные штрафы за пропаганду ЛГБТ

На российские онлайн-кинотеатры Wink («Рестрим медиа») и «Кинопоиск» составлены протоколы о пропаганде ЛГБТ*. Согласно КоАП РФ, компаниям грозит штраф от 1 до 4 млн или приостановление деятельности на полтора месяца.
Дела Wink и «Кинопоиска» были зарегистрированы 8 мая и находятся в картотеке дел Таганского суда. Видеостриминги обвиняются в нарушении статьи 6.21, ч.3 КоАП РФ, связанной с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола с применением СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей.
Часть статьи подразумевает штраф 100–200 тысяч рублей для физических лиц и 1–4 млн для юрлиц или административное приостановление деятельности на срок до 90 дней.
Это не первый случай привлечения онлайн-кинотеатров к административной ответственности за пропаганду ЛГБТ — в начале 2024 года Таганский районный суд оштрафовал Wink на 2 млн по статье 6.21.2, ч. 3 за отсутствие возрастной маркировки в материалах, демонстрирующих сцены ЛГБТ.
*30 ноября 2023 года Верховный суд РФ признал экстремистской организацией и запретил «Международное общественное движение ЛГБТ».
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