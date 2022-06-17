Российская компания разработает инфраструктуру для фондового рынка Киргизии

Российская компания «Винвестор» договорилась о внедрении собственных разработок для развития национального фондового рынка Республики Кыргызстан. Компания намерена оцифровать брокеров и запустить единый маркетплейс, где население сможет покупать инвестиционные продукты.

СЕО «Винвестор» Роман Забродин сообщил RB.RU, что на сегодняшний день в Киргизии проживает 6,7 млн человек, при этом инвестирует только 0,07% населения.

«Причин много: неликвидность фондового рынка Кыргызстана, невысокая привлекательность частных инвестиций и низкая финансовая грамотность населения. Сейчас местные брокеры не дают частным инвесторам доступ к зарубежным ценным бумагам. Процесс открытия брокерского счета и торговля не оцифрованы, большинство операций совершается в бумажном виде», — пояснил Забродин.

Компания представила концепцию проекта в правительстве республики и достигла договоренностей с локальными профучастниками рынка ценных бумаг. Сейчас у «Винвестор» запущены пилоты с брокерами, банками и биржами. В компании не разгласили конкретные условия, сославшись на NDA.

«Мы предполагаем, что примерно за полгода оцифруем брокеров и интегрируем их с биржами для автоматизированного взаимодействия. За год организуем партнерство с иностранными компаниями по субброкерской схеме для доступа к зарубежным бумагам. И, наконец, запустим единый маркетплейс, в котором население сможет покупать инвестиционные продукты от различных брокеров и с разных рынков», — сообщил директор по развитию «Винвестора» Виталий Муттер.

В дальнейшем компания планирует сотрудничать и с другими азиатскими государствами.

«Винвестор» — это маркетплейс для покупки и продажи инвестиционных продуктов. Включает в себя OpenAPI-платформу дистрибуции инвестпродуктов; онлайн-магазин инвестиционных продуктов; Saas-платформу «Sovetnik.io» для независимых инвестиционных советников и другое. Компания является резидентом «Сколково».

Компания была основана в 2018 году. По данным ФНС, по итогам 2021 года выручка проекта составила 12,7 млн рублей (рост на 1% по сравнению с 2020 годом), чистая прибыль — 2,3 млн рублей (против 3,7 млн рублей в 2020).

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