Wildberries запустил ИИ-алгоритм для борьбы с накрутками позиций товаров. В компании назвали решение «не имеющим аналогов на российском рынке онлайн-ритейла». Сегодня же «Яндекс.Маркет» анонсировал запуск системы для выявления продавцов, необоснованно завышающих цены на продукцию.
О запуске ИТ-решения RB.RU рассказал представитель Wildberries. Алгоритм анализирует историю изменения цен и выдает на первые места в поисковой выдаче товары с реальными, а не фейковыми скидками.
Пользователи могут воспользоваться сервисов, включив фильтр «сначала выгодные». Он работает в приложении и на сайте маркетплейса.
«Это уникальный инструмент, не имеющий аналогов на рынке онлайн-ритейла. Он позволит потребителям получать информацию о реальных скидках, а также защитит предпринимателей от недобросовестной конкуренции со стороны других участников рынка», – отметили в пресс-службе Wildberries.
Сегодня «Яндекс.Маркет» анонсировал запуск алгоритма для выявления необоснованно завышенных цен на площадке. Система будет сравнивать цену на товар с ее стоимостью на других маркетплейсах. При этом никаких ограничений по установке окончательных цен на площадке не будет, ее по-прежнему выставляет продавец.
Фото на обложке: Tricky_Shark /
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