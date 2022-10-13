Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Яндекс.Маркет» начнет выявлять продавцов, необоснованно завышающих цены

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Яндекс.Маркет» запустит специальный алгоритм для выявления необоснованно завышенных цен на площадке, сообщили в пресс-службе компании.

«Яндекс.Маркет» начнет выявлять продавцов, необоснованно завышающих цены

В маркетплейсе рассказали, что такая мера должна защитить добросовестных продавцов, их предложения получат больше просмотров на витрине площадки.

Алгоритм будет сравнивать цену на товар с ее стоимостью на других маркетплейсах. При этом никаких ограничений по установке окончательных цен на площадке не будет, ее по-прежнему выставляет продавец.

Если алгоритм зафиксирует необоснованное завышение стоимости, продавцу будет направлено соответствующее уведомление.

«Речь идет лишь о тех товарах, цены на которые продавцы намеренно завышают именно на "Яндекс.Маркете", пользуясь возможностями продвижения на широкую аудиторию. Речь не идет об установлении нижней или верхней границы цен, речь идет о справедливом отношении к нашим покупателям», — разъяснили в маркетплейсе.

При этом в компании затруднились ответить, насколько существенной должна быть разница в стоимости того или иного товара, чтобы алгоритм счел ее необоснованно завышенной.

Ранее маркетплейс анонсировал новые возможности площадки для продавцов. В частности, «Яндекс.Маркете» разрешит всем магазинам продавать уцененные или б/у товары. Кроме того, маркетплейс объявил о запуске нового сервиса, с помощью которого продавец сможет продвигать свои товары не только внутри площадки, но и во всей рекламной сети «Яндекса».

RB рекомендует лучших поставщиков цифровых решений для вашего бизнеса — по ссылке

Фото на обложке: FrankHH / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 На «Яндекс.Маркете» начали продавать абонементы в фитнес-центры Москвы
  2. 2 «Яндекс» запустил бесплатный курс по продажам товаров на маркетплейсах и в интернет-магазинах
  3. 3 Ценообразование на маркетплейсах: из чего складывается цена и как рассчитать прибыль при размещении
  4. 4 Бытовая техника и электроника: что сейчас выгодно продавать на маркетплейсах
  5. 5 Пониженная комиссия и бесплатное хранение: как маркетплейсы сейчас поддерживают селлеров

ВОЗМОЖНОСТИ

14 октября 2022

«Ломоносов Арт»

15 октября 2022

HSE Startup Cup 2022

15 октября 2022

Global Fundraising Stage 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ