«Яндекс.Маркет» начнет выявлять продавцов, необоснованно завышающих цены

В маркетплейсе рассказали, что такая мера должна защитить добросовестных продавцов, их предложения получат больше просмотров на витрине площадки.

Алгоритм будет сравнивать цену на товар с ее стоимостью на других маркетплейсах. При этом никаких ограничений по установке окончательных цен на площадке не будет, ее по-прежнему выставляет продавец.

Если алгоритм зафиксирует необоснованное завышение стоимости, продавцу будет направлено соответствующее уведомление.

«Речь идет лишь о тех товарах, цены на которые продавцы намеренно завышают именно на "Яндекс.Маркете", пользуясь возможностями продвижения на широкую аудиторию. Речь не идет об установлении нижней или верхней границы цен, речь идет о справедливом отношении к нашим покупателям», — разъяснили в маркетплейсе.

При этом в компании затруднились ответить, насколько существенной должна быть разница в стоимости того или иного товара, чтобы алгоритм счел ее необоснованно завышенной.

Ранее маркетплейс анонсировал новые возможности площадки для продавцов. В частности, «Яндекс.Маркете» разрешит всем магазинам продавать уцененные или б/у товары. Кроме того, маркетплейс объявил о запуске нового сервиса, с помощью которого продавец сможет продвигать свои товары не только внутри площадки, но и во всей рекламной сети «Яндекса».

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