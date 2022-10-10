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«Яндекс.Маркет» добавит в личный кабинет возможность продвижения товаров через «Директ»

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Яндекс.Маркет» анонсировал запуск нового сервиса, который позволит магазинам продавать товары не только внутри площадки, но и во всей рекламной сети «Яндекса», сообщили в пресс-службе компании. Инструмент будет доступен 20 октября.

«Яндекс.Маркет» добавит в личный кабинет возможность продвижения товаров через «Директ»

Запуск продвижения в «Директе» будет осуществляться с помощью «Буста продаж», никакие дополнительные настройки не потребуются.

При этом продавцы не понесут дополнительных расходов. То есть если покупатель пришел через Директ, продавец заплатит лишь за фактические заказы, а не за клики или добавления в корзину.  Сервис также даст рекомендации, как занять лучшие позиции и попасть в общую рекламную сеть «Яндекса». Вся статистика будет доступна в личном кабинете.

В компании сообщили, что инструмент начнет работать 20 октября.

На прошлой неделе «Яндекс.Маркет» объявил, что откроет всем продавцам доступ к разделу «Ресейл», где можно будет осуществлять торговлю б/у и уцененными товарами. Раньше такой функцией могли пользоваться только отдельные магазины. 

Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock

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