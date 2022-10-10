«Яндекс.Маркет» добавит в личный кабинет возможность продвижения товаров через «Директ»

«Яндекс.Маркет» анонсировал запуск нового сервиса, который позволит магазинам продавать товары не только внутри площадки, но и во всей рекламной сети «Яндекса», сообщили в пресс-службе компании. Инструмент будет доступен 20 октября.
Запуск продвижения в «Директе» будет осуществляться с помощью «Буста продаж», никакие дополнительные настройки не потребуются.
При этом продавцы не понесут дополнительных расходов. То есть если покупатель пришел через Директ, продавец заплатит лишь за фактические заказы, а не за клики или добавления в корзину. Сервис также даст рекомендации, как занять лучшие позиции и попасть в общую рекламную сеть «Яндекса». Вся статистика будет доступна в личном кабинете.
В компании сообщили, что инструмент начнет работать 20 октября.
На прошлой неделе «Яндекс.Маркет» объявил, что откроет всем продавцам доступ к разделу «Ресейл», где можно будет осуществлять торговлю б/у и уцененными товарами. Раньше такой функцией могли пользоваться только отдельные магазины.
Фото на обложке: Sergei Elagin /
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