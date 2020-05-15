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WebMoney запустила групповые видеозвонки с доступом через распознавание лица

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Международная система WebMoney Transfer обновила бесплатный сервис групповых видеозвонков WebMoney Video. Об этом говорится в сообщении компании.

WebMoney запустила групповые видеозвонки с доступом через распознавание лица

В новой версии сделан акцент на безопасность: в сервисе стали доступны закрытые видеоконференции. Инициатор звонка выбирает в списке контактов WebMoney Keeper всех, кого хочет пригласить к беседе. Затем WebMoney Video идентифицирует пользователя через WebMoney Login или технологию распознавания лиц.

Количество участников видеоконференций увеличилось до 8. Также добавлена возможность демонстрации экрана и переписки в текстовом чате.

Шифрование трафика и защиту соединения обеспечивает технология WebRTC. Помимо открытых и закрытых видеоконференций, в сервисе есть возможность проведения онлайн-трансляций.

Обновленная версия WebMoney Video стала более быстрой и устойчивой к высоким нагрузкам, говорится в сообщении. Сервис не требует установки дополнительных программ: совершать видеозвонки можно из браузера, мобильного приложения WebMoney Keeper и социальной сети WebMoney Events.

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