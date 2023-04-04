Почти половина решивших начать свой бизнес россиянок выбирает сферу консалтинга — опрос

Свыше 40% российских женщин, которые решили уйти из найма и начать работать на себя, выбирают сферу консалтинга, показал опрос женского бизнес-акселератора Collabroom.

Специалисты Collabroom выделили три главные причины, которые побудили женщина в 2022 году начать свое дело.

Стеклянный потолок в карьере

Сокращения, уход западных компаний, закрытие офисов крупных работодателей

Эмоциональное выгорание

По данным опроса, чаще всего (свыше 40% случаев) уходят в консалтинг и сосредотачиваются на развитии и продвижении собственного бренда. Как правило, это женщины с опытом на руководящих постах, бывшие CEO, HRD, CMO.

Еще 30% проявляют интерес к технологическим проектам с венчурным потенциалом. Они отдают предпочтение сферам EdTech, HRTech, Mental Health, Community Tech и создают свои проекты.

Около 30% готовы полностью изменить направление деятельности, уйдя из найма. Для открытия своего дела они выбирают индустрию красоты, питание, образование, торговлю и маркетинг. Также популярностью пользуется фешн-индустрия.

В этом случае женщины решают уйти из найма, чтобы реализовать свои хобби и заняться любимым делом, имея в арсенале некоторые компетенции.

Ранее основатель The Orbit Me Михаил Беляев рассказал RB.RU о том, как женщины-фаундеры выстраивают бизнес в религиозных странах.

Фото на обложке: Drazen Zigic / Shutterstock