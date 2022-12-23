Дело тонкое: как женщины-фаундеры ведут бизнес в религиозных странах

Михаил Беляев, сооснователь The Orbit Me — платформы, помогающей выходить на быстрорастущие рынки при помощи кантри-менеджеров, — поговорил с женщинами, ведущими бизнес в ОАЭ и Индонезии «здесь и сейчас» и выяснил, каково это — заниматься предпринимательством в «патриархальных» государствах.

Но что происходит в более религиозных странах? Зачастую консервативные и закрытые, они до сих пор представляются патриархальным миром. И если когда-то так и было, то сегодня ситуация сильно изменилась.

В светских государствах количество женщин-предпринимателей с каждым годом стремительно увеличивается. Их знают, их уважают — к ним прислушиваются.

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ОАЭ: равные карьерные стимулы и финансовые возможности

В Объединенных Арабских Эмиратах времена, когда все решали мужчины, остались далеко позади. Сегодня женщины здесь пользуются абсолютно равными возможностями с мужчинами, и это равенство закреплено в Конституции государства и активно поддерживается правительством.

В самом обществе активно культивируется идея, что быть успешной и работающей женщиной — очень престижно.

Конечно, нельзя сказать, что в ОАЭ совсем нет гендерных предубеждений, но вряд ли женщины в Дубае и Абу-Даби могут столкнуться с большей дискриминацией по половому признаку, чем в Нью-Йорке или Лондоне.

женщины здесь занимают руководящие посты в полиции и армии,

управляют научными центрами, корпорациями и государственными организациями.

Каждая из них — пример для подражания: с международным образованием, многолетним опытом и невероятными амбициями.

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Среди выдающихся имен:

доктор Аиша бин Бишр — генеральный директор офиса Smart Dubai, отвечающая за реализацию «Цели умной трансформации» города, Хана Аль Ростамани — первая женщина-генеральный директор First Abu Dhabi Bank, Марьям Бути Аль-Сувайди — первая женщина, ставшая исполнительным директором Управления по ценным бумагам и сырьевым товарам в 2021 году.

Большие возможности для предпринимательства в космополитичном Дубае открываются не только для местных.

Кажется, ОАЭ готовы принять к себе специалистов из всех стран — место под солнцем найдется каждому.

Показатель такого бизнес-гостеприимства — неугасаемый поток экспатов. Их общая численность в ОАЭ в текущем году достигает 8,84 млн человек (примерно 89% населения). И судя по всему, их количество будет лишь увеличиваться.

Вероятно, иностранцев в ОАЭ привлекает тот факт, что лицензировать бизнес и получить резидентские визы, открывающие доступ ко всем социальным благам и обширным деловым возможностям, довольно просто. И гендер тут особой роли не играет.

Юлия Максимович, CEO и основательница проекта «Заблудшие» и Host Theatre, Дубай

Тренд к поддержке женского предпринимательства прослеживается во всем мире, а учитывая стремление ОАЭ быть очень современными в вопросах построения бизнеса, Дубай не исключение.

Для нас это отличный хаб международной экспансии сразу по трем причинам:

здесь очень интернациональная аудитория, позволяющая изучать предпочтения разношерстной публики, большой выбор пятизвездочных отелей, много туристов и жителей-экспатов с высоким чеком.

К тому же, локальное сообщество готово сотрудничать, и есть, готовых нас поддержать.

Прямых трудностей для открытия бизнеса нет, но нужно запастись терпением и настойчивостью в вопросе открытия расчетного счета и многих других бюрократических моментах.

Есть нюансы, которые нужно учитывать, чтобы процесс запуска и ведения стал результативнее:

на важные переговоры лучше приходить с командой, в которой есть мужчина. Идеально, если он будет коренным жителем.

перед переездом я рекомендую изучить мусульманскую культуру и почитать книги про становление ОАЭ — это вам пригодится.

Не лишним будет узнать больше про индийскую культуру, поскольку в ОАЭ очень большой объем менеджерских ролей занимают граждане Индии.

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Индонезия: женская эмансипация и гендерное равенство

Индонезия — еще одна страна, где большая часть населения исповедует ислам и глубоко чтит семейные традиции. И хотя нынешнее индонезийское женское общество крепко держится за религиозные ценности, оно все же старается сделать так, чтобы религия не играла ключевую роль в их общественной и экономической деятельности.

Эмансипация женщин в Индонезии растет из года в год, и сегодня различий между мужчинами и женщинами в контексте предпринимательской деятельности практически не существует.

Современные индонезийские женщины очень предприимчивы: получают образование, развивают карьеру и часто начинают свое дело еще в студенческие годы.

Самые популярные «женские» направления в Индонезии:

пищевая промышленность,

производство напитков,

текстиль,

мода,

производство косметики.

Женщины добиваются успеха и в сферах, в которых люди привыкли видеть мужчин у руля. Взять хотя бы политику — в Индонезии женщина была президентом! И она собирается баллотироваться вновь.

По официальным данным, каждым четвертым предприятием малого и среднего бизнеса в Индонезии сегодня руководит женщина. Эксперты уверены, эти малые и средние предприятия — важнейшие факторы занятости и экономического роста, напрямую связанные с формализацией экономики страны.

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Да, Индонезия — весьма неочевидный вариант для женщины, желающей запустить собственное дело, но на самом деле у нее полно преимуществ:

Страна близка к азиатским экономическим и финансовым центрам. Полноправно участвует в ВТО. Занимает лидирующие позиции по темпам экономического развития, в частности, росту ВВП.

Но, разумеется, как и в любом государстве, здесь есть свои нюансы.

Анна Помарина, partner INDI Technology & World Beyond Borders, Бали, Джакарта

В Индонезии голос женщины слышат и уважают. Женщины здесь не должны выбирать между семьей и карьерой — не нужно не класть себя на алтарь семейных ценностей, а можно заниматься тем, что им интересно.

Предпринимательниц можно встретить в стартапах, в сфере благотворительности и красоты, ресторанах, образовании. Наши соотечественницы в Индонезии тоже уже преуспели, в основном на Бали. Они развивают свои бренды одежды и украшений, магазины, кафе, спа-салоны, детские образовательные центры, отели и даже банные комплексы.

У местных состоятельных женщин принято помогать тем, кто только встает на свой путь, поэтому в Индонезии большое количество фондов по поддержке женщин.

Я здесь уже семь лет, из них пять лет развиваю свой бизнес в Джакарте и на Бали. Моя компания занимается продвижением бизнеса из стран СНГ в Индонезию: мы помогаем компаниям масштабироваться, организуем международные сделки и привлекаем инвестиции.

Мне как женщине-предпринимателю здесь очень комфортно. Я начинала работу в Индонезии в сфере добычи полезных ископаемых — и даже в этой мужской индустрии ко мне относились с вниманием, уважением и не переходили границы.

Когда по итогу нескольких успешных сделок передо мной встал выбор, вернуться в Россию или продолжить в Индонезии, я решила рискнуть и наладить свой бизнес здесь.

Сначала меня пугала индонезийская бюрократия и сложные правила, поэтому я начала работать, используя сингапурское юридическое лицо. Со временем я нашла партнера для открытия бизнеса уже в Индонезии, да и процедуры открытия юридического лица стали значительно проще и быстрее.

Я смело могу сказать, что в Индонезии женщине развивать свое дело достаточно легко. Здесь чувство толерантности к разным людям и религиям в генах, так как у индонезийцев много вероисповеданий и целых 800 национальностей внутри страны.

Мы очень часто работаем с индонезийскими компаниями, где в команде одни мужчины. И только однажды за семь лет у меня была неприятная, но поучительная ситуация.

В самом начале моей работы во время важных переговоров я перебила моего русскоговорящего партнера. Это стало причиной того, что крупная сделка сорвалась, поскольку в глазах индонезийцев мой поступок выглядел недопустимым нарушением этики.

Я приняла этот урок и выработала ценную привычку — ждать, чтобы моего мнения спросили. Но хочу отметить, что та ситуация была не про то, что «женщина, не лезь не в свое дело» — она была про то, что «расслабься и просто дождись момента, когда тебя готовы выслушать».

И так в Индонезии часто: если ты умеешь внимательно молчать, можешь больше узнать, а затем емко высказать свою позицию — ты можешь все.

В целом, если соблюдать субординацию и учитывать особенности культуры и менталитета — например, нельзя ничего подавать левой рукой, нельзя повышать голос, зато приветствуется улыбка и открытое поведение — тогда с индонезийцами можно легко наладить отношения, расположить к себе и достичь взаимопонимания .

Главное — играть по правилам

Исламские страны очень разные и, разумеется, их не стоит сравнивать. В некоторых из них права женщин до сих пор очень ограничены, и зачастую это отбрасывает тень на всех.

Но на самом деле все не так однозначно — этот патриархальный мир постепенно меняется, и многие рынки уже давно открыты для сотрудничества как с мужчинами, так и с женщинами.

Однако стоит помнить, что деловые женщины, решившие налаживать бизнес-процессы в странах Персидского залива и других исламских регионах, должны четко осознавать, насколько религия и исламское право переплетены и пронизывают все уровни общества, включая предпринимательство.

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Так, профессор Гарвардской школы бизнеса Сэмюэл Л. Хейс III и профессор Гарвардской школы права Фрэнк Э. Фогель считают, что руководители, понимающие, как работают основные принципы исламской религии в коммерции, имеют больше шансов построить успешный бизнес за границей.

Более того, эксперты уверены, что именно западные женщины порой имеют преимущество при ведении бизнеса, поскольку их считают «особенными и ни на кого непохожими», но большинство компаний посылают на переговоры мужчин, исходя из предположения, что так «правильно».

Но исследования гарвардских профессоров говорят об обратном — порой именно у женщин получается достучаться до исламских бизнес-партнеров гораздо быстрее, чем у мужчин.

Что еще важно знать перед тем, как рассматривать исламские страны в качестве бизнес-площадки

Контракты должны быть справедливыми для всех сторон — партнерство предпочтительнее иерархических требований.

Спекуляция под строгим запретом, как и проценты — это часть религиозного убеждения.

Если кто-то находится в состоянии банкротства или испытывает финансовые трудности, вы не можете оказывать на них давление — это неуместно.

Отношения и семейные связи имеют жизненно важное значение в бизнесе. Чем дольше отношения, тем больше доверия они внушают.

Личный персонал может иметь большое влияние, и его нельзя недооценивать — человек, который встречает вас в аэропорту или болтает с вами в зале ожидания компании, может оказаться родственником или доверенным лицом партнера.

Многие будут оскорблены, если вы попытаетесь говорить о сделке по-арабски. Говорить по-английски — это символ статуса. В то же время в Индонезии трепетно относятся к своему языку. Поэтому разговор на индонезийском очень располагает к более качественным договоренностям, хотя можно рассчитывать и на английский. Поэтому хорошо бы узнать заранее на каком языке предпочтительнее вести бизнес-коммуникацию.

Не стоит забывать и про культурную адаптацию к принимающему обществу — это важнейший, но зачастую упускаемый из виду аспект любой международной экспансии. В мусульманском мире это может стать решающим фактором, так что обязательно включите это в свои планы.

Иллюстрации предоставлены автором

Фото на обложке: Shutterstock / GalacticDreamer