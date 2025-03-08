Аналитики выяснили, что более четверти предпринимательниц ведут бизнес на маркетплейсах
Более четверти (27%) женщин-предпринимательниц ведут бизнес на маркетплейсах, из них 68,6% работают исключительно в онлайн-формате, а оставшиеся 31,4% совмещают электронную торговлю с офлайн-продажами. Об этом говорится в проведенном к 8 Марта исследовании маркетплейса цветов и подарков Flowwow и Модульбанка, которое есть в распоряжении Русбейс.
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Что чаще всего продают женщины? Самой популярной у женщин категорией товаров для торговли на маркетплейсах является одежда — этот сегмент выбирают 34% предпринимательниц. 12% женщин работают в категории «Красота и здоровье», сюда входят косметика и уходовые средства. Еще 9% занимаются реализацией аксессуаров, обуви и бижутерии, следует из результатов исследования.
«Маркетплейсы привлекают предпринимательниц возможностью легкого старта для бизнеса. <...> В случае с нишевыми маркетплейсами мы видим, что селлеры, которые ранее имели только небольшую офлайн-точку, переходят в онлайн и увеличивают свой оборот в праздничные дни до десяти раз. Так, самая успешная женщина-предпринимательница на Flowwow в 2024 году достигла оборота более 170 млн рублей», — заявила операционный директор маркетплейса цветов и подарков Flowwow Вера Моденова.
При подготовке исследования аналитики учитывали только действующие и растущие бизнесы, а также статистику по предпринимательницам, активно работавшим в течение всего 2024 года.
- Проведенный в ноябре опрос маркетплейса Wildberries показал, что оборот бизнеса 27% женщин-продавцов на Wildberries превышает 500 тыс. рублей в месяц, а у 6% достигает 50 млн рублей. Почти 25% участниц опроса начали торговать на маркетплейсе в декретном отпуске.
Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock
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