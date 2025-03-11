Whoosh ответил на проект ужесточения правил для электросамокатчиков

Сервис кикшеринга Whoosh не ожидает негативных последствий для электросамокатчиков из-за подготовленного Минтрансом проекта изменений в ПДД, которые ужесточат правила езды. Об этом Русбейс заявили в пресс-службе компании.

«Учитывая, что 99,9% пользователей Whoosh не нарушают правила в поездках на самокатах, мы не ожидаем дополнительных сложностей в связи с озвученными изменениями», — отметили в Whoosh.

В компании считают, что «озвученные нововведения не вносят принципиальных изменений в ПДД, а более точно классифицируют и регламентируют работу сотрудников Госавтоинспекции в случае возникновения неприятных инцидентов или ДТП».

В сервисе кикшеринга подчеркнули, что проект изменений ПДД предполагает более конкретные формулировки требований, которые действовали и ранее. «Приоритет на тротуаре всегда у пешехода и водитель самоката должен подстраиваться под поток, а при интенсивном трафике снизить скорость или спешиться, чтобы обойти скопление людей», ― напомнили в компании.

Это относится и к статусу водителя самоката, которому запрещено покидать место ДТП, а при наличии подозрения на алкогольное опьянение прописана конкретная процедура проверки. «Таким образом, мы не видим возможных негативных последствий для тех, кто привык ездить на электросамокатах», — резюмировали в Whoosh.

В «Яндекс Go» и «МТС Юрент» на запросы Русбейс не ответили.

11 марта Минтранс сообщил, что подготовил проект изменений в ПДД, которые приравняют пользователей средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты, к водителям транспортных средств.

Документ также ужесточает правила езды на самокатах: запрещает требовать от пешехода пропустить самокат (в том числе звуковым сигналом), ограничивает скорость движения СИМ при сближении с пешеходами до 10 км/ч, и вводит «однозначный запрет движения на СИМ более одного человека».

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