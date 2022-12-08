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Название игры–головоломки стало самым популярным поисковым запросом в Google

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Название игры–головоломки Wordle стало самым популярным поисковым запросом в Google в 2022 году. Также в топ вошли запросы по Украине и Елизавете II. Среди актеров пользователей Google больше всего интересовала фигура Джонни Деппа, который выиграл скандальный судебный процесс с бывшей женой Эмбер Херд.

Название игры–головоломки стало самым популярным поисковым запросом в Google

Google опубликовал рейтинг самых популярных запросов пользователей в 2022 году. Список разделен на несколько категорий: поисковые запросы, новости, актеры, спортсмены, фильмы, песни и другие.

В категории поисковых запросов самым популярным стало название игры-головоломки Wordle, в которой пользователь угадывает слова. Игра обрела популярность в 2021 году, после чего ее купила The New York Times.

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Самым интересным пользователям Google человеком стал Джонни Депп – он же занял первую строчку в категории актеров. Популярность Деппа в интернете обусловлена бракоразводным судебным процессом, в котором он участвовал в 2022 году. Депп выиграл суд с бывшей женой Эмбер Херд о клевете.

Примечательно, что весь топ-3 в категории спортсменов заняли теннисисты, а именно Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Серена Уильямс. Самым популярным телесериалом стали «Эйфория» и «Дом дракона».

Фото на обложке: Tada Images / Shutterstock

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