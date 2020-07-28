Более половины россиян заявили о нежелании оформлять электронную трудовую книжку

Более половины работающих россиян (56%) заявили о нежелании оформлять электронную трудовую книжку. Об этом говорится в результате опроса ВЦИОМ.

Чаще всего выступают против жители сел (68%) и представители старшего поколения (68%).

Хотели бы использовать электронную трудовую книжку вместо бумажной 29% опрошенных. Больше всего желающих оформить электронный аналог документа в Москве и Санкт-Петербурге (36%), а также среди молодых людей 18-24 лет (51%).

Также 6% россиян сообщили, что уже оформили электронную трудовую книжку.

Основными плюсами нового формата ведения трудовых записей россияне считают надежность (12%), удобство (12%), доступность информации и простота ее получения (10%). Также в случае потери трудовой книжки данные проще восстановить из электронной версии, электронный формат приведет к уменьшению бумажной волокиты, считают респонденты.

При этом 24% россиян считают, что у электронной книжки нет преимуществ перед бумажной, а 30% затруднились оценить плюсы данного формата.

Треть россиян (34%) опасаются возможной потери данных из-за сбоев или взлома системы. Соотечественников беспокоит, что базы данных могут попасть в руки недоброжелателей (5%), они не доверяют электронным носителям (4%) или бумажный вариант для них привычнее (4%). Также 4% сообщают, что не столь уверенно пользуются техникой и электронная трудовая книжка для них сложнее в использовании.

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