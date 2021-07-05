Названы самые высокооплачиваемые специальности на удаленке

Специалисты сервиса «Работа.ру» провели исследование и назвали самые высокооплачиваемые удаленные вакансии с заработной платой от 60 тысяч руб. в России.

Больше всего среди «удаленщиков» получает менеджер по продукту. Специалист этой сферы с опытом работы от двух лет может получать до 300 тысяч руб. Данные исследования есть в распоряжении RB.

Высокую зарплату предлагают специалистам IT-сферы. К примеру, Backend-разработчику с опытом работы от трех лет работодатели готовы предложить от 280 тысяч руб., ведущему специалисту по защите информации с опытом работы от двух лет — до 210 тысяч руб. в месяц.

Менеджер по массовому подбору персонала на вахту тоже может рассчитывать на высокий заработок. За подбор кандидатов и первичные телефонные собеседования работодатель готов платить до 200 тысяч рубл. в месяц. На аналогичную сумму может рассчитывать и менеджер по оптовым продажам.

Диспетчеру с опытом работы, обладающим навыками работы с программами на ПК и ГЛОНАСС готовы платить до 180 тысяч рублей. Специалист по контекстной рекламе с опытом работы от года в digital-сфере может получать от 60 до 130 тыс. рублей.

В начале июля портал «Работа.ру» запустил деловую социальную сеть «Инсайдер». Ее пользователи смогут использовать свои визитки в других соцсетях и мессенджерах. При этом все коммуникации остаются в пределах сервиса. Пользователи сервиса защищены от спама, личные данные зашифрованы.