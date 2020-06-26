Каждый десятый работник не может найти баланс между работой и личной жизнью — исследование

Подавляющему большинству соискателей (63%) удается сохранять баланс между работой и личной жизнью, выяснили в компании HeadHunter. Результаты исследования есть у Rusbase.

Четверть (23%) пока не добились успеха в достижении этой цели, и каждый десятый работник не справляется с этой задачей совсем.

HeadHunter опросил 4 475 соискателей и выяснил, насколько увеличилась нагрузка на персонал всех уровней, удается ли работникам соблюдать баланс между личной жизнью и работой, эффективно ли они тратят трудовые ресурсы и какие эмоции испытывают при этом.

В разрезе уровней позиций хуже поддерживать work-life balance получается у руководителей организаций или подразделений – 13% топ-менеджеров признались в том, что определенно не справляются с этой задачей.

Доля ответивших аналогичным образом среди специалистов с опытом работы от 1 года до 3 лет равняется 9%.

Среди управленцев полного баланса достигли 32%.

Среди представителей профобластей более сбалансированными между работой и личной жизнью оказались соискатели из сфер автомобильного бизнеса (72%), добычи сырья (65%), бухгалтерии, административного персонала, высшего менеджмента и производства (67%),

В меньшей степени довольны текущей ситуацией в отношении равновесия личного и рабочего ИТ-специалисты, у 40% из которых нарушен баланс, работники сектора транспорта и логистики (39%), юристы (36%).

Соискателям старше 45 лет удается сохранять баланс между работой и личной жизнью куда лучше, чем более молодым работникам в возрасте 26-35 лет – 69% опрошенных в возрастной группе 45+ успешно справляются с этой задачей, в то время как среди специалистов 26-35 лет этот показатель не превышает 60%.

С точки зрения трудового режима практически каждый второй опрошенный (47%) посвящает работе от 6 до 10 часов в день, каждый пятый – от 10 до 12 часов. И по 8% набралось тех, кто работает меньше 4 часов и больше 12 часов.

Больше времени на решение рабочих задач тратят руководители среднего звена и топ-менеджеры – 11-12% из них посвящают работе более 12 часов в день.

По мнению респондентов, действительно продуктивными можно назвать лишь от 4 до 6 рабочих часов у 43% опрошенных и от 6 до 10 часов у 26%. Еще 21% респондентов признались в том, что время максимальной концентрации на рабочих задачах у них не превышает 4 часов.

Наиболее продуктивными можно назвать всего 8% работников, которые способны сосредоточиться на работе на 10 часов и более.

За последние пять лет у россиян увеличилась продолжительность сна в течение рабочей недели. Подавляющее большинство опрошенных (65%) в будни спят от 6 до 8 часов. Еще 22% работников тратят на сон от 4 до 6 часов, хотя в 2015 году эта доля равнялась 27%.

Спать более 8 часов сейчас могут себе позволить 11% соискателей, в то время как в 2015 году процент ответивших так же не превышал 9%.

Каждый второй в течение рабочей недели время от времени чувствует эмоциональный упадок и сильную усталость, а 26% соискателей испытывают подобные ощущения постоянно. Никогда не сталкиваются с эмоциональным выгоранием всего 3% респондентов.

Чаще всего подобная апатия связана с работой (55%) или с нестабильной ситуацией в стране и в мире (32%). Более 30% опрошенных признались, что их эмоциональный упадок обусловлен личными обстоятельствами.

В отношении работы соискатели в последнее время чаще всего испытывают негативные эмоции: недовольство и раздражение (42%), безразличие (39%), беспокойство и страх (25%), грусть и печаль (20%). Обида тяготит еще 19% работников. Никаких особых эмоций нет у 14% опрошенных.

Спокойны и удовлетворены собой и жизнью всего 11% российских работников, 6% ощущают радость, душевный подъем и эйфорию.

Найти баланс российским работникам в основном помогают прогулки на свежем воздухе (51%), сон (49%), кино и музыка (44%), а также время, проведенное с семьей (41%).

Онлайн-опрос проводился c 26 мая по 16 июня 2020 года.

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