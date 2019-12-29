Названы регионы, в которые россияне чаще всего переезжают ради трудоустройства

Самые популярные регионы, в которые россияне переезжают ради трудоустройства — Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роструда.

К переезду чаще всего готовы специалисты нефтегазового сектора: геофизики (50%), проходчики (52%), операторы по добычи нефти и газа (46%), геологи (49%).

Также, по данным ведомства, довольно много соискателей, готовых сменить регион, из числа врачей (40%), геодезистов (35%), ветеринаров (34%), инженеров (27%) и архитекторов (27%).

По данным Роструда, каждый шестой соискатель готов к переезду в другой регион для трудоустройства.

В ведомстве отметили, что дальше по популярности идут Республика Крым, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Московская и Тюменская области, Красноярский край и Новосибирская область.