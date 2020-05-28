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Россияне рассказали, на что обращают внимание при выборе работодателя во время пандемии

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Треть россиян изменили свое отношение к соцпакетам в связи с эпидемией коронавируса и стали обращать больше внимания на его наличие при выборе работодателя. Об этом говорится в опросе НПФ «Сбербанка» и сервиса «Работа.ру».

Россияне рассказали, на что обращают внимание при выборе работодателя во время пандемии

Для 13% россиян за последние полтора месяца наличие соцпакета стало одним из главных факторов при выборе работодателя. Каждый пятый считает, что предоставляемые работодателями бонусы помогают в кризисных ситуациях.

При этом большинство опрошенных думают, что для них была бы полезнее прямая материальная поддержка в виде дополнительных выплат.

Около четверти россиян (23%) уверены, что корпоративная пенсионная программа (КПП) является одной из самых важных составляющих социального пакета. Три месяца назад КПП играла важную роль лишь для 9% работников.

Наличие медицинской страховки в соцпакете важно для большинства жителей России (67%). Почти 40% также хотели бы, чтобы работодатель оплачивал им питание, а 30% — обучение. Также 15% жителей России хотели бы иметь в соцпакете оплату спортивных занятий. Еще 11% респондентов уточнили, что их работодатели не предоставляют соцпакет.

Отмечается, что в настоящее время россияне считают, что предоставлять работникам только стандартный набор бонусов (ДМС, оплата обучения, занятий спортом и другие) уже недостаточно. 75% опрошенных считают, что у работодателя должны быть долгосрочные социальные программы для сотрудников.

Фото: Unsplash

 

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