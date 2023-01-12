Около 85% сотрудников решают деловые вопросы после окончания рабочего дня — опрос

Исследование «Яндекс 360» и A2:Research показало, что около 85% сотрудников российских компаний решают деловые вопросы после завершения рабочего дня, при этом деловая переписка ведется преимущественно в мессенджерах.
Исследователи выяснили, что в 2022 году рабочее общение в основном перешло в мессенджеры. Для общения по работе их используют 68% сотрудников.
Вторым по популярности каналом коммуникации является корпоративная почта, на третьем месте — сотовая связь.
Формат общения по работе в режиме 24/7 примерно 43% принимают как данность и относятся к нему нейтрально. 32% респондентов не видят ничего плохого в таком общении. Внезапным сообщениям по работе совсем не рады 18%, а 7% вовсе переводят телефон в беззвучный режим или отключают телефон.
«Яндекс 360» и A2:Research опросили около 2,5 тыс. респондентов старше 18 лет с городах с населением от 100 тыс. человек.
Опросник: Как вы относитесь к сообщениям от коллег после окончания рабочего дня?
Фото на обложке: Unsplash
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