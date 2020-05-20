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Треть работодателей не ожидают возвращения к обычному режиму раньше середины лета — опрос

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Треть (34%) российских работодателей не ожидают возвращения к привычному режиму работы раньше середины лета. Об этом сообщается в исследовании сервиса «Работа.ру».

Треть работодателей не ожидают возвращения к обычному режиму раньше середины лета — опрос

В исследовании приняли участие более 1 тысячи работодателей из всех регионов России.

19% респондентов думают, что активную деятельность смогут начать только этой осенью. 18% работодателей ожидают возобновление привычной работы к концу лета, а 16% — к концу мая. В варианте «Другое» респонденты чаще всего отмечали, что, по их мнению, вернуться к обычному рабочему режиму российские компании смогут только в конце этого года.

После снятия карантинных мер многие работодатели продолжат обеспечивать защиту здоровья сотрудников на рабочих местах.

  • 42% опрошенных увеличат частоту уборки и дезинфекции рабочих мест;
  • 31% респондентов планируют обеспечить сотрудников санитайзерами;
  • 30% будут измерять температуру работников и обяжут всех носить маски и перчатки;
  • 17% для обеспечения безопасности оставят часть штата работать на удаленке;
  • 8% — переоборудуют офисы и сделают специальную разметку, чтобы сотрудники не забывали соблюдать дистанцию.

При этом 31% представителей российских компаний пока не задумывались о дополнительных мерах защиты подчиненных.

Фото: Unsplash

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26 мая 2020

Разведка боем

27 мая 2020

Московский Акселератор

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