Треть работодателей не ожидают возвращения к обычному режиму раньше середины лета — опрос
Треть (34%) российских работодателей не ожидают возвращения к привычному режиму работы раньше середины лета. Об этом сообщается в исследовании сервиса «Работа.ру».
В исследовании приняли участие более 1 тысячи работодателей из всех регионов России.
19% респондентов думают, что активную деятельность смогут начать только этой осенью. 18% работодателей ожидают возобновление привычной работы к концу лета, а 16% — к концу мая. В варианте «Другое» респонденты чаще всего отмечали, что, по их мнению, вернуться к обычному рабочему режиму российские компании смогут только в конце этого года.
После снятия карантинных мер многие работодатели продолжат обеспечивать защиту здоровья сотрудников на рабочих местах.
- 42% опрошенных увеличат частоту уборки и дезинфекции рабочих мест;
- 31% респондентов планируют обеспечить сотрудников санитайзерами;
- 30% будут измерять температуру работников и обяжут всех носить маски и перчатки;
- 17% для обеспечения безопасности оставят часть штата работать на удаленке;
- 8% — переоборудуют офисы и сделают специальную разметку, чтобы сотрудники не забывали соблюдать дистанцию.
При этом 31% представителей российских компаний пока не задумывались о дополнительных мерах защиты подчиненных.
Фото: Unsplash
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